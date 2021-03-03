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正妹護理師上吊「悲訴性侵」！為已婚副院長墮胎2次　慘遭折磨1年

▲▼安徽一護士在副院長家樓頂死亡。（圖／翻攝自微博）

▲鄧女生前照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽宣城人民醫院一名鄧姓女護理師去年10月被發現自殺死亡，陳屍在醫院副院長家的樓頂。據悉，她生前疑似在出差中慘遭副院長性侵，可是之後被對方洗腦後漸漸愛上對方，之後甚至為副院長流過2個孩子。3日，該案開庭審理，死者家屬索賠死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金共計883511.5元（人民幣，下同）。

據《紅星新聞》報導，26歲的鄧女為郎溪縣人民醫院的一名護士，膚白貌美，未婚。攝影機畫面顯示，她在2020年10月14日上午坐車來到陳姓副院長家所在社區，上了屋頂就再也沒有下來，直到被人發現已上吊自殺！

事發後，警方恢復她與陳男的微信聊天紀錄顯示，死因或許和對方有關。知情人透露，42歲的陳男是該院的一名副院長，目前已婚。

▲▼安徽一護士在副院長家樓頂死亡。（圖／翻攝自微博）

▲遺書。（圖／翻攝自微博）

死者家屬訴稱，2019年9月始，陳男利用職務之便將鄧女灌酒並性侵，並以夫妻感情不和、願意離婚後跟其在一起、說出此事兩人工作都保不住等理由，同涉世未深、羞於顏面的鄧女發展成情人關係。

期間，鄧女先後由陳男陪同，做人流手術兩次，但男方卻冷血稱「已經麻木」，後始亂終棄。鄧女在飽受威脅、欺騙、侮辱、甚至毆打情況下，身心受到嚴重傷害，確診為憂鬱症，被醫生建議住院治療。

2020年10月12日，鄧女在副院長辦公室同陳男發生嚴重衝突，撕扯過程中被毆打辱罵、言語刺激。2天後，她在陳男家所住社區樓頂死亡，後經警方認定是自縊。

▲▼安徽一護士在副院長家樓頂死亡。（圖／翻攝自微博）

▲女方生前罹患憂鬱症。（圖／翻攝自紅星新聞）

鄧女曾留下一封手寫遺書，以及在手機備忘錄中留下遺言，內容包括「世上要是有後悔藥，我這輩子都不想認識他，他就是個劊子手」、「爸爸媽媽對不起，我已經很努力了，發病了我真的控制自己」、「我活著真的好累好累」、「惡魔總是在吞噬著我」。家屬提供的一份南京腦科醫院診斷書顯示，2019年10月，鄧女談戀愛、流產，感覺上當受騙、被語言攻擊，情緒低落，被診斷為「抑鬱狀態」。

據郎溪縣人民法院微信公號開庭公告信息顯示，3月3日，該院將開庭審理「護士在副院長家樓頂死亡」案，案由為「生命權、身體權、健康權糾紛」 ，被告為陳男及郎溪縣人民醫院。

鄧女家屬提供的起訴狀顯示，家屬請求法院判決被告向原告書面賠禮道歉，並賠償死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金共計883511.5元。

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