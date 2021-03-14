三芝名海產店老闆深夜補貨遭撞　酒味男送醫抽血卻「0酒精反應」

▲男子渾身酒氣被送醫治療，經抽血後排除酒駕。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區14日凌晨4時許，一名在三芝經營知名海產餐廳的老闆，在開小貨車前往台北魚市場補貨，行經淡金路一段與忠愛街路口等紅燈時，遭到一名男子開車從後方推撞，肇事男子當場受困在變形的車體內，警消動用破壞器材救出後，發現他渾身充滿濃厚酒氣，送往醫院救治時，也不願意配合警方吹氣酒測，經強制抽血檢測後，卻未驗出酒精反應。警方已調閱監視器畫面，釐清確切的事故原因。

據了解，開小貨車的曹姓男子（65歲）在三芝經營「興隆海產餐廳」，在當地頗具知名度，且在Google Map評論取得4.2顆星高分，當時正前往台北魚市場補貨，行經事發路段等紅燈時，遭到何姓男子（43歲）開轎車從後方推撞，何男轎車車頭當場嚴重變形，駕駛被夾困在駕駛座動彈不得。

▲男子轎車嚴重變形，而遭撞小貨車車尾受損。（圖／記者游宗樺攝）

曹男家屬表示，父親在三芝經營「興隆海產餐廳」，當時正準備開車去台北魚市場補貨，但停紅燈時卻被對方從後面高速撞上，所幸父親並無大礙，之後有到醫院檢查傷勢，保留日後向對方索賠的相關證據。

警消獲報趕到，利用破壞器材剪開車體，將受傷困在裡面的何男救出，渾身帶有濃重酒氣被送往淡水馬偕醫院急救，所幸並無生命危險。警方已派員到醫院了解案情，但何男意識雖然清楚，但情緒激動要「醫生、護士別過來！」，拒絕吹氣酒測，經依法強制抽血檢驗後，卻未驗出酒精反應，確切事故原因有待調閱路口監視器釐清。

▲警方到場採證，釐清事故原因。（圖／記者游宗樺攝）

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