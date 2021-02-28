大夜最恐怖！「10號床阿姨」病逝　菜鳥護理師：嚇破膽馬上離職

▲原PO被安排到婦科癌症病房。（示意圖／翻攝librestock免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「這故事是從剛開始出社會的我，到醫院上班大夜所遇過最恐怖的事情…」一名護理師分享發生在自己身上的靈異事件，嚇到馬上離職，「母湯問我哪家醫院，若有半句謊言，我尿褲子。」有人則留言，「老鳥表示，大夜沒人住的病房不管發生什麼事，絕對不要進去。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團分享此事，她強調這是自己「逃離醫院」的真實案例。她說，當時懵懵懂懂，應徵上某大醫院，因不知道選擇什麼科別，所以被安排到婦科癌症病房，「那時候的我還慶幸只有25床，殊不知，每當別的科別需要用到床，這邊就會塞滿各式各樣病症的病人⋯」

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原PO說，當有病人過世，那間病房按照SOP會進行大消毒，接著便會推出「紫消燈」進入，鎖上房門直到消毒完，有病人才會再開啟；話說某一天她上大夜班，開開心心帶著牛肉麵，準備待會弄完可以好好吃晚餐。

▼原PO表示，交班時聽說10號床的阿姨因癌症惡化，白班急救不成就走了。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO表示，交班時聽說10號床的阿姨因癌症惡化，白班急救不成就走了，通常在癌症病房見怪不怪，「所以我也沒有在乎那麼多，這便是恐怖開端⋯當我開始給藥，經過10號床發現，奇怪，白班的時候紫消燈通常會趕快使用完，不太可能在大半夜的時候又開始消毒，可是怎麼門縫透出一絲絲紫色的燈光？」

「當下我還不以為意（因為我真的很菜）」，原PO回憶，發完藥便回護理站開始吃晚餐。她還原當下和學姐的對話：

原PO：欸～～學姐～～妳很壞喔！都已經消毒完了，還再開一次消毒，有沒有那麼怕病毒？

學姐：蛤？妳說什麼？我沒有開啊！大半夜的誰會開那個，妳不要亂講話！

原PO：不是啊，我剛剛經過10號床，門縫下面有紫消燈的亮光，所以才回來問妳。

學姐：白班當時就消毒完了，而且馬上把紫消燈推出來，因為別的科早就借去用了…

▼原PO在事發後立刻離職。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

原PO說，「對，我沒有馬上尿褲子，也沒有把牛肉麵吃完，但是我的膽已經破了。學姐陪我去10號房，門縫底下沒有出現燈光！房門依舊緊緊鎖著！接著學姐帶著我，面對那扇門說著，『阿姨，我們是這邊的護理人員，希望您早日往生極樂，跟著佛祖去修行』。」

「我沒有豪洨，那間房門鎖真的開了⋯」原PO表示，「就這樣撐到早上交班，那碗牛肉麵也被放到涼了，因為我一點胃口也沒有！學姐叮囑我，不要跟任何護理人員講。嗯，我很乖，我沒有說，因為我馬上離職了。母湯問我哪家醫院，若有半句謊言我尿褲子。」

原PO也回應網友的問題說，這是15年前的事了，「後續聽其他學姐說，那個阿姨走的時候，家屬沒有來⋯我不知道她可能在等什麼，但是我真的嚇破膽馬上離職。」

其他人則紛紛留言，「癌症病房非常多，問問清潔阿姨就知道」、「老鳥表示，大夜沒人住的病房不管發生什麼事，絕對不要進去」、「很多事情知道就好，不要說破，賢拜都會交待不要亂說話。」