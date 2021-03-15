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大台南新聞記者公會會員大會　市長黃偉哲、新聞處長蘇恩恩出席祝賀

▲台南市長黃偉哲等人，出席祝賀大台南新聞記者公會會員大會。（圖／記者林悅攝）

▲台南市長黃偉哲等人，出席祝賀大台南新聞記者公會會員大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

創立72周年的「大台南新聞記者公會」，15日在台南市下營區田媽媽鵝肉美食餐廳舉辦2021年度會員大會，由理事長邱仁武主持，市長黃偉哲及新聞處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌等人到場祝賀，場面盛大溫馨。

台南市議員陳昆和、陳秋宏、沈家鳳、吳通龍、尤榮智、謝財旺夫人、下營區長李宗翰、立委陳亭妃秘書、賴惠員秘書、民進黨台南市黨部秘書郭守義也到場參加。

▲台南市長黃偉哲等人，出席祝賀大台南新聞記者公會會員大會。（圖／記者林悅攝）

理事長邱仁武表示，大台南新聞記者公會的前身為台南縣新聞記者公會，是在民國38年成立的，台南縣市合併升格後，更名為「大台南新聞記者公會」，已經有72年歷史，可以說是台南地區成立最久的新聞媒體團體，成員包括台南地區的第4台、平面媒體、網路平台記者。

▲台南市長黃偉哲等人，出席祝賀大台南新聞記者公會會員大會。（圖／記者林悅攝）

市長黃偉哲肯定「大台南新聞記者公會」的新聞媒體，在理事長邱仁武的領導下，很認真將台南正向能量以及協助市府訊息的傳播，為政府機關及基層發聲的努力與成果表現，黃偉哲強調，新聞媒體記者扮演制衡的角色，也代表來自地方基層的聲音，站在公平、公正的立場為地方發聲，讓政府聽到人民的聲音，發揮第四權的制衡力量，值得肯定與鼓勵。

▲台南市長黃偉哲等人，出席祝賀大台南新聞記者公會會員大會。（圖／記者林悅攝）

市議員陳昆和等人也相當認同「大台南新聞記者公會」的新聞媒體人員，陳昆和表示，對於他努力以赴爭取溪北地區不被邊緣化的構想與政策，感謝媒體記者極力報導為地方發聲，給予肯定與感謝。

邱仁武感謝台南市長黃偉哲長久以來對台南市新聞記者公會，以及記者朋的照顧與肯定。黃偉哲也感謝大家協助市政的推動，鼓勵新聞媒體記者，發揮第四權力量，讓政府聽到人民的聲音。

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