全球10多國停用AZ疫苗！　藥廠聲明：無證據指疫苗增加血栓風險

▲ 多國傳出民眾施打AZ疫苗後出現血栓的案例。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗接連傳出民眾接種後形成血栓，荷蘭14日跟進暫停使用，成為全球第13個部分或全面停止施打AZ疫苗的國家。阿斯特捷利康公司則表示，目前沒有證據顯示此疫苗會提升形成血栓的風險。

荷蘭先前訂購1200萬劑AZ疫苗，原預計未來2週內施打29萬劑，但在丹麥及挪威出現疑似嚴重副作用的案例後，14日宣布暫緩，最快29日才會重啟接種計畫。衛生部長容格（Hugo de Jonge）表示，「我們不允許疫苗存在任何疑慮，必須確保一切都沒有問題，因此現在宣布暫停是明智的決定。」

歐洲藥品管理局（EMA）11日聲明指出，沒有跡象表明是AZ疫苗導致血栓，血栓也未被列為疫苗副作用。荷蘭政府上週曾援引EMA說法指出，沒有理由停用該疫苗。但容格14日說明，由於出現新的類似副作用病例，才會轉向決定暫停施打。

最早對AZ疫苗潛在危險發出警告的國家為奧地利，於9日暫停注射一批疫苗；愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及盧森堡也停用相同批次疫苗。義大利12日則宣布，禁止使用特定批次AZ疫苗，因西西里一名軍人接種第一劑後死於心跳停止；羅馬尼亞也暫停使用這批疫苗。

丹麥於11日成為歐洲首個全面暫停AZ疫苗接種計畫的國家，挪威及冰島隨後跟進。挪威衛生當局13日說明，3名衛生工作者施打該疫苗後出現出血、血栓及血小板低下症狀，因此決定全面暫停使用。此外，泰國於12日成為歐洲以外全球第一個停用該疫苗的國家。

愛爾蘭國家免疫諮詢委員會（NIAC）14日發表聲明指出，儘管AZ疫苗與血栓案例間的關聯目前尚無定論，仍決定預防性暫停施打；當天也將開會進一步討論此問題。此前該國已施打逾11萬劑AZ疫苗，約佔全國所有疫苗劑量的20%。

阿斯特捷利康公司14日重申，沒有任何批次的疫苗被證明有品質疑慮，更沒有證據表明其增加肺栓塞、血栓或血小板減少的風險。該公司首席醫療官泰勒（Ann Taylor）說明，「歐盟與英國目前約有1700萬人接種我們的疫苗，其中通報出現血栓的病例數低於預期的數百例」，截至目前獲報有15起血栓病例及22起肺栓塞，數量與其他通過認證的新冠疫苗相似。

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