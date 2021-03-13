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1.2m砲管「直插新兵下體」影片外流！　英皇家空軍爆恐怖性醜聞

▲▼英國皇家海軍（RAF）變態入會儀式。（圖／翻攝自推特／@SchengenStory）

▲ RAF性虐新兵的影片流出，震驚社會。（圖／翻攝自推特／@SchengenStory）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國皇家空軍（RAF）爆出恐怖性醜聞，近日一段「新人儀式」影片流出（影片可能引發不適，請慎入），其中赫然是一名全身赤裸的年輕新兵，遭一群粗暴的士兵強壓在地，以一根重達28磅（約12.7公斤）的迫擊砲管直插下體，畫面相當驚悚。當局已針對此案啟動調查，但這段影片恐怕已經嚴重打擊皇家空軍的聲譽。

這段短短30幾秒的影片中可見，一名全身脫到只剩下襪子的新兵趴跪在地上，遭受一群醉酒的士兵欺凌。他們先是將口中的啤酒吐到新兵背上，接著用力分開他的雙腿。一名金髮男子緊按住他的臀部，其他人則合力抬起一根長達4英尺（約1.2公尺）的迫擊砲管，從後方塞進他的下體，過程中還不斷發出興奮的喊叫與笑聲。此時這名新兵後方出現另一名赤裸的男子，背對地上的新兵，被要求以臀部支撐著又重又長的砲管。

《每日郵報》12日指出，案發時影片中的RAF兵團剛結束一場迫擊砲射擊訓練。當局已展開刑事調查，將判斷影片中的新兵是否被迫接受上述荒唐的欺凌。根據英國《性犯罪法》，侵入性犯罪最重可判19年有期徒刑，量刑輕重的關鍵在於雙方合意程度。

下議院國防委員會主席埃伍德（Tobias Ellwood）表示，就算這起事件只是單一個案，都會暫時損害RAF的良好聲譽，呼籲國防部迅速採取行動，否則將使新兵招募面臨困難。RAF則堅稱，不會容忍任何霸凌或非正規的新人儀式。

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