泰拳高手「360度龍捲風腿」KO對手　15秒慘虐影片曝光

▲泰拳是泰國的傳統搏擊技術，特點是可以在極短的距離下，使用拳、腳、膝、肘進行攻擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

在美國堪薩斯州（Kansas）舉行的「Lion Fight 64」賽事，一位使用泰拳的好手沃克（Steve Walker）在12日的比賽中，使出了一記「龍捲風腿（tornado kick）」，一腳將對手踢倒在地，該局比賽在短短的2分11秒就被結束，而沃克精采的美技也受到格鬥界的高度關注。

綜合外媒報導，Lion Fight 64 開賽至今，沃克在4場賽事中拿下4戰全勝的優異成績，並擁有「讓對手躺平（Put Em To Sleep）」的別稱，面對到本場比賽的對手科萊特（Brian Collette）時，雙方一開始先是以拳腳相互試探並抓取距離嘗試進攻，不到10秒鐘的時間後，沃克右腳使出一記前踢腿揭開了進攻的號角，接著不斷以踢技與拳技的組合應用逼得科萊特只能一直保持守勢。

由於沃克的進攻實在過於猛烈，讓原本居於場中央的科萊特只能雙手護頭並漸漸退至角落，但他沒有給予科萊特太多喘息的空間，先是以左腳一記試探性的佯攻測距，接著順勢讓右腳做出墊步，再以左腳起跳帶動身體使出「龍捲風腿」。

雖然科萊特及時護頭防守，但強勁的踢擊仍使他暈眩倒地，而裁判見狀也及時進場拉開雙方距離，並雙手高輝宣布這場比賽的結束。

沃克高難度的精采美技，瞬間引起格鬥迷們的關注，比賽的影片更是被終極格鬥冠軍賽UFC（Ultimate Fighting Championship）官方分享到Twitter上，讓眾多格鬥迷更加期待這位明日之星往後會有什麼更精采的表現。