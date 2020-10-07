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金牌泰拳教練是性侵慣犯！助興水摻酒硬來　女碩生喊：不要、會痛

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▲林鼎岳泰拳金牌教練林鼎岳下藥性侵研究所同學遭判刑。（圖／翻攝自中華武術散打搏擊協會官網）

▲林鼎岳為泰拳金牌教練涉下藥性侵研究所女同學遭判刑。（圖／翻攝自中華武術散打搏擊協會官網）

記者黃宥寧／新北報導

台灣跆拳道好手林鼎岳，在2010年赴南韓參加「ITF國際跆拳道世界錦標賽」，驕傲替台灣拿下第一面金牌。於新北市開立泰拳館，身為教練應該是為人師表但多年前涉妨害性自主案件，遭判刑，想不到去年又爆出在自己道館下藥性侵女學生，新北地院認定他是性侵累犯，並依加重強制性交罪判他4年6月徒刑，可上訴。

被害女學生（下稱甲女）是林男研究所同學，她指控林鼎岳於2019年3月7日邀約甲女與其他友人到他開設的泰拳館喝酒，友人陸續離開，沒想到林男竟趁與她划拳過程在飲用的酒裡摻入安眠藥，意識逐漸模糊，林男趁她不勝酒力又加上安眠藥藥效發作陷入昏睡，將她帶進拳館內的房間休息並告訴她晚點會有學生過來找他，要她好好休息。

過沒多久甲女發現林男竟抱著她，於是開始掙扎並嚴厲質問林男「你的學生呢？」，林男回答說「學生離開了」，於是林男覺得甲女似乎滿清醒，於是又再邀約她喝酒划拳。不久後甲女又覺得疲倦想睡覺，林男裝貼心跟甲女說要不進房間睡吧，睡外面會著涼，又再一次將她帶入房間。

甲女表示當她再有意識時，驚見林男竟在舔她下體，她並大喊：「不要、會痛！」，林男表達想做愛，遭當場拒絕隨即又昏睡過去，隔天醒來她要求林男載她返回學校宿舍，便一路昏睡到晚上9點。

甲女起床後覺得很奇怪，認為一般宿醉應該不至於昏睡不醒，努力回想起在拳館的經過，懷疑自己遭林男下藥性侵，立刻到醫院驗傷、採血採尿，果然在內褲上驗出林男的DNA，尿液中也驗出氯硝西泮（Clonazepam）成分的苯二氮平類鎮定安眠劑安眠藥成分，於是怒告性侵。

林男供稱，他確實有撫摸甲女的胸部及下體，但甲女卻跟他說「不要，這樣會想要」，讓他以為撫摸是有被允許的，於是繼續摸，甚至將手伸進私密處，但甲女說會痛即刻停手，並詢問是否想做愛，當場遭甲女拒絕。

林男否認有下藥說，是因為他使用了之前在夜市買的助興水，聽說可以讓人很High，才將助興水摻到酒中，兩人都有喝，他也說這是第一次對甲女趁機猥褻，因此否認強制性交。

林男接受檢警調查時，矢口否認犯案，直到法院審理期間，得知甲女尿液中有驗出安眠藥成分，才改口坦承下藥。

判決指出，由於林男曾犯下妨害性自主案件，遭判3年6個月定讞，於2011年入監服刑，2013年刑滿出獄，5 年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，因此構成累犯加重判刑的條件，但審酌與甲女達成和解，因此依《刑法》第59條情堪憫恕要件減刑，輕判林男4年6月徒刑，可上訴。

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