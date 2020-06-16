恐嚇護理師「小心點，我有學過泰拳」吸毒男判刑4月定讞

▲男子對護理師嗆聲「給我小心一點，我有學過泰拳」判刑定讞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區林姓男子2018年2月間被送進淡水馬偕醫院，但他不滿李姓護理師講話大聲，竟先辱罵三字經，還衝到櫃檯前嗆聲，最後竟對護理師嗆「你這個穿花衣服的，給我小心一點，我有學過泰拳」，被依「對醫事人員恐嚇罪」起訴。高等法院二審將他判刑4月，得易科罰金12萬元定讞。

判決指出，現年26歲的林姓男子，2018年2月18日晚間8點多，因吸毒後騎車上訴，結果被員警發現蛇行，送進淡水馬偕醫院。當時急診室檢傷櫃臺李姓護理師要求他說話小聲點，林男不滿，竟走向檢傷櫃臺嗆聲「怎樣，大聲小聲幹嘛啦？」、「OO娘」、「現在是怎樣？」

急診室警衛隨即上前拉住林男的手，但林男不斷掙扎，還往櫃臺暴衝，對護理師揮空拳，最後不穩跌倒。眾人隨即一擁而上，將他壓制並抬到病床。李姓護理師前來對林男綁束帶，林男竟還對她恐嚇「你這個穿花衣服的，給我小心一點，我有學過泰拳」。護理師心生恐懼，提出告訴。檢方依照違反《醫療法》「對醫事人員恐嚇罪」，提起公訴。

一審法院審理時，林男否認犯罪，辯稱是護理師先動手打他，從前方壓他的胸口，將他押到床上，所以他生氣下床，問他為何要打病人？而後有三四個保全叫他不要反抗，他才說他有學泰拳。一審法院不採信，根據監視器畫面與目擊證人供詞，認定林男有罪，判刑4月。

案經上訴，二審高等法院審理時，林男改供詞，承認犯罪當時無意識，是被送去醫院的，只記得後來被保全人員壓制，被壓制之後發生的事情才想起；他承認犯罪，希望可以和護理師和解。高院審酌他僅因不滿護理師對其說話較為大聲，不思以理性溝通之方法解決，即以肢體逼近護理師所在櫃臺，並出言恐嚇，足以妨害醫護人員醫療業務之執行，再加上犯後並未和解，高院因此駁回上訴，維持4月刑期，得易科罰金12萬元，全案定讞。