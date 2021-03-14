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目擊者以為他在表演！劇團演員黃民安「草草戲劇節」驟逝享年42歲

▲▼再現劇團團長黃民安（圖／Facebook／阮劇團 Our Theatre）

▲再現劇團團長黃民安在3月13日於「草草戲劇節」表演休息空擋驟逝，享年42歲。（圖／Facebook／阮劇團 Our Theatre）

記者林育綾／綜合報導

再現劇團團長黃民安13日在嘉義「草草戲劇節」演出休息空擋時，突然在表演區後方離世，享年42歲。由於此次表演為情境式演出，他飾演一名街友，因此陪同的妻子及現場目擊者，原本都以為他正在「以角色的狀態休息」，直到表訂表演時間已到才發現事態有異，經CPR與AED進行急救，已無自主呼吸，送醫搶救後仍宣告不治。

據嘉義縣表演藝術中心在臉書發文表示，黃民安於第3場次演出之間，於表演區後方躬身側臥休息，由於該表演為情境式演出，而他飾演一名多才多藝救場的街友，據現場目擊民眾描述，都認為他「正在以角色的狀態休息」，直到表訂表演時間已到仍未開始表演，才感覺事態有異。

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現場人員趕緊通報護理站，也立即通知嘉義縣消防局出動救護車前往救援，而護理師到場施作CPR與AED進行急救，發現黃民安已無自主呼吸，緊接送往嘉義基督教醫院，搶救後仍宣告不治。目前案件已由嘉義縣民興派出所協助釐清，待法醫相驗後釐清死因。

 

▲黃民安於表演區後方躬身側臥，被誤以為是以角色狀態休息，急救送醫仍宣告不治。（圖／讀者提供）

黃民安為再現劇團團長，是一名資深劇場工作者，平日並無特殊身體狀況。活動當日下午完成2場次演出，憾事發生於第3場演出前，對於黃民安演出過程中發生不幸，主辦單位嘉義縣政府與阮劇團同表遺憾與不捨，翁縣長並指示文觀局長許有仁、表演藝術中心代理主任王泊清，全力協助家屬後續事項處理，確保家屬權益。

「草草戲劇節」主辦單位阮劇團也在臉書公布此消息，提到「台灣表演藝術環境一直都存在著各式各樣的挑戰。身處產業其中的表演者，長年維持高強度的身心磨練。在今天的戲劇節舉辦過程中，長期致力於表演藝術的再現劇團團長黃民安先生，於表演後休息的空檔，突然離開了我們。民安是一位藝術家、一位表演者、一位演員，他動人的演出，民安最後的一抹身影，鑿刻於草草戲劇節，我們永遠不會忘記。」

阮劇團也說，「民安的驟然離世，阮劇團與再現劇團同表最深的遺憾與沈痛。民安正值壯年，正是大放光芒的創作階段，我們卻措手不及地失去了他。很遺憾這條道路，未來將沒有民安一同前行，但民安直到最後一刻都在準備演出的精神，在我們心上，烙下永恆的印記」。

而14日起，直至草草戲劇節3月21日閉園為止，阮劇團與再現劇團、黃民安的夫人官官，將在草草戲劇節的民雄園區，共同設置紀念民安的紀念牆，準備鮮花，與祝福的卡片，讓喜愛他以及關心表演藝術的朋友們致意。

許多觀眾、粉絲、劇場界人士看到消息也紛紛留言表示「好突然...原本以為可以見到你的」、「太震驚了..」、「好走，大家會永遠記得你，記得你的表演」、「還是很不敢相信」、「願安息，願表演者都保重身體！草草的大家辛苦了」、「最後一刻的你還是認真的表演著，謝謝你今天帶給我們很棒的表演。」、「您可以好好安息了～～感謝您為這社會點亮色彩～」、「民安正大鳴大放中，太不捨了！願安息」

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