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42歲再現劇團黃民安死因出爐！與小鬼和高以翔「同一問題」猝逝

▲再現劇團負責人黃民安草草戲劇節認真模樣。（圖／阮劇團提供）

▲再現劇團負責人黃民安草草戲劇節認真帥氣模樣。（圖／阮劇團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義草草戲劇節13日登場，卻意外傳出協助演出的再現劇團團長黃民安倒臥現場，現場急救加上後送醫院仍不治，享年42歲。稍早檢警相驗死因出爐，判定為因高膽固醇血症造成心因性休克死亡，與演員高以翔因「心因性猝死」、「小鬼」黃鴻升因「主動脈剝離」離開人世，三條年輕的生命都是因心血管疾病猝死，以上兩病症都是急性的重症。

黃民安昨日於演出空檔倒臥後台休息區，被太太發現時，他已失去呼吸心跳，嘉義縣消防局救護人員到場，隨即施予電擊、心肺復甦術急救，並送往嘉義基督教醫院搶救，晚間6時許宣告不治。

▲▼再現劇團團長黃民安（圖／Facebook／阮劇團 Our Theatre）

▲再現劇團團長黃民安（圖／阮劇團提供）

醫師表示，心因性休克通常難以預防，事前沒有徵兆，但如果知道自己本身就有心臟衰竭，或者是心肌梗塞的高危險族群，例如抽菸、年紀大、三高（高血壓、高血脂、高血糖），將來發生心因性休克的機會也相對較高。

因此，潛在的高危險族群最好的預防方式就是控制好這些疾病，包括控制三高、戒菸、維持正常體重等，並留意氣溫變化。以這次不幸猝逝的詹姓上校來說，雖然不確定造成心因性休克的原因，但假使本身就有心臟疾病，過度勞累就有可能誘發心因性休克，造成無法挽回的悲劇。

治療心因性休克也要先找出病因，對症治療。如果發現有人失去呼吸心跳，即使無法從外觀判斷是否為心因性休克，也可以立即施予CPR心肺復甦術急救；假使病人是心律不整引起的心因性休克，ADE（自動體外心臟電擊去顫器）也有機會救活患者

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