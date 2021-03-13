▲金山首屆「兒童藝文月」巡迴展演，六藝劇團結合在地編創黃金傳奇。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山區公所2021年將辦理第一屆「兒童藝文月」巡迴展演，4月9日晚間7時起在金山國民小學禮堂開演，聯合金山區4所國民小學一同共襄盛舉，4月兒童月的每周五晚上「六藝劇團」帶來4場免費演出，是由民俗故事西遊記結合金山在地特色改編創而成的兒童劇「黃金傳奇」。

▲金山首屆「兒童藝文月」巡迴展演，聯合金山區4所國民小學一同共襄盛舉。

金山區長廖武輝表示，金山區首次舉辦「兒童藝文月」巡迴展演的活動，在劇情上巧妙地將金山在地元素融入故事中，像是傳承百年的蹦火技藝、金山三寶（紅心甘藷、芋頭、筊白筍）及擁有世界五大泉質的金山區溫泉，中角灣國際衝浪基地、全台首座衝浪學苑-中角國小等，加強在地小朋友及新住民了解在地文化及品德教育培養等觀念。

廖武輝說，到底是何方妖怪抓走了唐三藏？且據說只要到金山找到法寶就能對抗妖怪救出師父！究竟孫悟空、豬八戒與沙悟淨能否成功呢？歡迎大朋友、小朋友一起跟著孫悟空師兄弟一探究竟吧！另提醒參加的民眾一定要記得戴上口罩，並配合現場實聯制登記、體溫測量及酒精消毒。

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