▲三鶯新地標！6米高「守望鶯歌」裝置藝術，夜間展現百種燈光美。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於11日舉辦鶯歌裝置藝術「守望鶯歌」點燈活動，由副市長劉和然副市長啟動點燈，與議員、里長及里民們，共同見證鶯歌新亮點。將在地歷史文化結合藝術家的公共藝術設計，打造成為符合鶯歌意象並兼具流行元素的大型裝置藝術，形塑在地化特色、凝聚地方價值，讓「守望鶯歌」守護鶯歌的新地標，成為文化新意象和未來新希望。

副市長劉和然表示，市府未來10年以大漢溪為界，在溪南推動「三鶯文創整合計畫」打造鶯歌成為藝術城。除了裝置藝術、鶯歌老街牆面彩繪外，未來也將於陶瓷工藝園區規畫整體空間營造，並重新塑造園區人文與環境意象，全面升級觀光體驗及產業發展。

▲「守望鶯歌」外型是隻淬煉精美的6米高大鳥。

劉和然說，特別是2022年新北市立美術館也將落成，透過不同的景點加乘效益，吸引更多民眾前來鶯歌，帶動周邊三峽、鶯歌地區的觀光。在交通方面，市府將進行捷運三鶯線、三鶯大橋第二階段改建工程，提供民眾更便捷的交通。期盼透過環境整備讓民眾生活環境更舒適，為鶯歌地區帶來更多觀光人潮與商機。

「守望鶯歌」外型是隻淬煉精美的6米高大鳥，腳部使用鶯歌在地磁磚打造，背部因應節能趨勢，加上太陽能板，使得資源可循環利用。不僅呼應地理景觀，也傳達鶯歌陶瓷是台灣歷史最悠久，產品最豐富的意涵，11日點燈啟用後，未來每天天黑後將有百種燈光變化，歡迎大家前往拍照打卡，欣賞裝置藝術白天和黑夜不同的美麗。

另外，針對「守望鶯歌」辦理系列活動，只要上傳與「守望鶯歌」合照至「來趣新北金發局」臉書粉絲團上，就有機會抽中500元超商禮券，還有「2021經典小鎮3.0鶯歌之美」攝影比賽，請大家踴躍參加，並規劃與特色商品結合，推出有「守望鶯歌」意象產品，讓大家可擁有更多不同的「鶯歌」。詳情請上「新北市政府經濟發展局」網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

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