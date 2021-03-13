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土地公慶生沾好運保平安　新北市圖中和分館借書送發財金

▲土地公慶生沾好運保平安 新北市圖中和分館借書送發財金。（圖／新北市立圖書館提供）

▲土地公慶生沾好運保平安，新北市圖中和分館借書送發財金。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

3月14日（農曆2月2日）是福德正神的誕辰，也就是土地公的生日，新北市立圖書館中和分館特別與當地知名的烘爐地南山福德宮攜手合作，準備了200份的發財金，將送給與土地公同月同日生，以及3月14日到圖書館借書的民眾，讓大家可以沾土地公的喜氣，求好運保平安。

新北市立圖書館表示，土地公是民間信眾最多的地方守護神，和民眾關係最親近，所有生活大小事都向土地公祈求庇蔭，3月14日為農曆二月初二，也是土地公的「生日」，為了鼓勵民眾多閱讀多借書。

中和分館特別與北部最知名、也是全臺最具代表性「三大土地公廟」之一的中和烘爐地南山福德宮合作，於土地公生日當天準備了200份的「發財金」，將送給到圖書館借書以及與土地公同天生日的讀者分享喜氣，讓喜歡閱讀的民眾新的一年平安又可以帶回財運。

書中自有黃金屋！土地公生日當天，到圖書館借書求好運！3月14日只要到中和分館借10本書，便送你送烘爐地南山福德宮加持發財金，與土地公同日生日的民眾則可以免費索取，獲得特別的生日禮物！另外還有趣味的「求籤筒送好書．知識福氣送給你」活動，讓大家可以抽出幸運好籤，兌換好書，增長知識。

此外，3月14日同時也是國際數學日，日常生活中處處隱藏著數學密碼，隨著人工智慧科技發展，人類對數學的需求與日俱增，淡水分館特別推出免費的「創意數學桌遊活動」，透過結合數學的桌遊活動，教小朋友動手玩數學，體驗有別於課本的數學感受。活動免費，即日起開放報名，名額有限，額滿為止。

淡水區各分館同時也舉辦「從小培養數感」、「相對論」愛因斯坦主題書展； 3月14日淡水分館並特選《關鍵少數》、《愛的萬物論》等以數學為題材的精采影展，讓民眾有機會親近數學，翻轉你對數學的印象。相關活動訊息請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：中和分館：02-2949-2767、淡水分館：02-2622-4664。

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