▲新北2km櫻花步道！三芝吉野櫻正盛開，白色情人節浪漫好去處。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春天百花盛開，各地繽紛花卉爭妍鬥麗，美麗的姿態緊抓住眾人的目光；一波接著一波的花訊，讓這個春天的花況未曾間斷。位於北海岸的新北市三芝區，在區內道路遍植櫻花做為景觀花卉， 3月中旬的吉野櫻花季即將接續來到，各位賞花友們可千萬不能錯過，白色情人節就與三芝粉白吉野櫻共度浪漫。

景觀處表示，這個「三生」指的就是三芝區知名的賞櫻景點「三生步道」，三生步道是一條兼具當地景觀和環保意識的步道，總長約兩公里，與當地農業發展結合，將「生產」、「生活」與「生態」融為一體而稱之。每到花季，沿途的山櫻花、八重櫻及吉野櫻接力綻放，與拱橋流水、石椅欄杆、平台梯田及農耕生產等景像，交織成一幅美麗的圖畫讓人流連忘返。

▲三生步道夜間打燈，夜櫻別有風情。

景觀處長林俊德表示，目前三生步道的吉野櫻約開6成，目前更有夜間點燈，呈現日夜不同風情的吉野櫻。此外，三芝依山傍海，有北部少見的梯田景觀，有北海岸沙灘夕陽美景，絕美的山海景色及如桃花源般的田園風情，吸引了許多藝術家在這開設工作室，也有許多特色咖啡館在此進駐營業。

林俊德說，正值櫻花季，若擔心市區賞櫻人擠人，不妨來三芝安排一趟具有藝術人文氣息的賞櫻之旅，白天可以穿梭探訪獨具特色的芝柏藝術村、安排田園體驗，或是挑間順眼的海景咖啡館，悠閒地聽海觀浪坐賞夕陽美景，待太陽下山後，於三生步道欣賞充滿浪漫氛圍的溪畔夜櫻。

另外提醒各位朋友，防疫期間，大家外出要記得戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，可以多加利用「賞花快報」粉絲頁及「櫻花稼期」網站線上賞櫻，追蹤最新花況。

▲▼三芝「三生步道」的吉野櫻約開6成。

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