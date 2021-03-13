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淡水第一漁港環境營造完工啟用　侯友宜與民迎接新氣象

▲淡水第一漁港啟用典禮 侯友宜與民迎接漁港新氣象。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水第一漁港環境營造完工啟用，侯友宜與民迎接新氣象。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局爭取前瞻補助經費於淡水第一漁港斥資改善整體漁港環境，於13日舉行啟用典禮，宣布淡水第一漁港水環境營造完工正式啟用，新北市府一直以來積極投入漁港改善工程，為改善漁民作業環境，將淡水第一漁港傳統漁作區域與民眾休憩區域進行區隔，使漁民朋友能夠擁有一個更優質安全的漁作空間。

淡水第一漁港位於新北市淡水區新生里，坐落於淡水老街尾端，結合淡水紅毛城、淡水海關碼頭、滬尾偕醫館、得忌利士洋行及淡水漁文影像館等周邊景點，具有絕佳地理位置。早期因淡水第一漁港建立設備齊全使淡水漁業快速興盛，因時代變遷淡水第一漁港周邊逐漸改以觀光為主，以往漁港腹地漸漸容納不下來自各地的遊客，不僅容易造成行人與自行車爭道，也間接影響傳統漁作之發展。

▲淡水第一漁港啟用典禮 侯友宜與民迎接漁港新氣象。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜與淡一漁港對岸八里區觀音山開心合影。

本次工程將既有碼頭寬度向港區內拓寬4公尺，打通自行車道串連老街延伸至淡水第二漁港，增加供漁民上岸的碼頭階梯共6座並改善曳船道及相關修船設備使漁民更為便利，透過基礎矮墩將漁作區域與休憩區域進行區隔，不僅可保留傳統漁作需求，亦可提升遊客休憩安全性，兼顧漁作需求及遊憩空間達成雙贏局面，使漁港資源能永續利用。

侯友宜表示，新北市長達145公里的海岸線內共有28座漁港，是臺灣本島漁港最多的縣市，淡水第一漁港水環境進行改善，就是為了優化漁民朋友工作環境；新北市的每一處漁港各具特色，又新北市今年升格10周年，在未來10年新北市要「做大市」及「做大事」展現不一樣的格局，持續改善漁業相關設施及環境。

▲淡水第一漁港啟用典禮 侯友宜與民迎接漁港新氣象。（圖／新北市農業局提供）

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