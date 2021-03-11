櫻浪來襲！新北汐止戶所打造「櫻緣區」　幸福超療癒又吸睛

▲喜獲麟兒的何先生與李小姐全家並肩在櫻浪背板前拍照。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為祝賀新人和新手爸媽圓滿成家，並療癒民眾無法出國旅遊、度蜜月的心情，新北市汐止戶所近日特別與人氣LINE貼圖《柴語錄》家族合作，打造「日式夢幻櫻花」拍照專區，一片櫻浪讓人宛如置身日本，樹下還有可愛「廢柴」、「阿吉」笑臉迎賓，萌樣爆表，許多洽公民眾都拿起手機拍照打卡。

民政局長柯慶忠表示，新北市府積極推展婚育政策，從未婚聯誼、聯合婚禮到生育獎勵金等各項措施，各戶所貼心陪伴民眾面對人生各個階段外，也積極營造友善洽公環境，讓洽公民眾在等待時間，可放鬆心情。

▲新北市汐止戶所特別與人氣LINE貼圖《柴語錄》家族合作，打造「日式夢幻櫻花」拍照專區。

汐止戶所主任陳秀慧表示，汐止區內康誥坑溪步道、大尖山步道、汐平路和汐萬路等都是有名的賞櫻勝地，每年吸引許多民眾來追花，因此戶所特別以櫻花美景，打造拍照專區，搭配時下最夯的「柴語錄」貼圖廢柴、阿吉拍照立牌，讓戶所氣象一新，也讓民眾洽公之餘，賞花拍照有小確幸。

到汐止戶所辦理結婚登記的新人方先生說，與妻子愛情長跑10年，原本打算赴日本旅遊，在浪漫美景下跟太太求婚，卻因疫情無法出國，能在戶所日式庭園盛開的櫻花背板幸福合照，記錄人生最重要的時刻，彷彿給予新人最溫柔的祝福及最熱鬧的喝采。

近日喜獲麟兒的何先生與李小姐，來汐止戶所辦理出生登記，兩人表示因為照顧新生兒無法外出賞花，沒想到在戶所辦出生登記還能全家並肩在櫻浪背板前拍照，彷彿置身實景花海，心中滿是幸福。

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