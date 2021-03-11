▲萬金杜鵑3月齊綻放豔麗盛開，老屋磚牆結合塗鴉成打卡新熱點。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自2019年起推動「萬金杜鵑鄉」計劃，於萬金地區公園綠地及重要道路沿線廣植10萬株各式杜鵑，並搭配在地地景及苗圃等置入萬金杜鵑品牌意象加強推廣，所以今年來萬金不只看杜鵑，還有互動式彩繪可拍，受夠賞花車潮了嗎？到萬金來點不一樣的賞花行程吧！

農業局長李玟表示，杜鵑常見於公園綠地及路旁綠帶，是極受歡迎的灌木，而萬金地區是臺灣質、量最好的杜鵑花產地，不但在地的花農技藝超群，此地更是全臺最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾1億元。

▲農業局長李玟表示，目前新北育有高達約300種杜鵑品系。

李玟說，目前育有高達約300種杜鵑品系。而且市府自2019年起，已在萬金地區的杜鵑公園、主要道路沿線如台2線、北28、北28-1鄉道等處種植10萬株各式杜鵑，目前已陸續綻放，預計花期約至3月底，歡迎民眾到萬金追杜鵑、來趟超乎想像的萬金杜鵑之旅。

農業局表示，其中金山清水農地附近的今之坊苗圃，特別邀請來自荷蘭的塗鴉藝術家FLEKS操刀，以奔放的對比色彩、高端的噴繪技巧與細膩視覺性的塗鴉技藝，將萬金地區的山與海、以及杜鵑蜜斑意象，揮灑於老屋旁不起眼的鐵皮工具室上，沿小路前往一望無際的杜鵑苗圃，再看到已傾頹的磚牆老屋塗鴉以互動式設計，使主軸「萬金杜鵑」為主的公園椅、澆花器等互動式繪畫更加有趣。

► 美麗最大的祕密