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蘆竹首間「嘻皮廬」身障日照中心開幕　紓解腦麻家庭照顧壓力

▲蘆竹首間「嘻皮廬」身障日照中心開幕。（圖／市府提供）

▲蘆竹區首間「嘻皮廬」身障日照中心，可收托15名身心障礙者。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區第1處身心障礙者社區式的「嘻皮廬日照中心」、於13日開幕，出席活動的市長鄭文燦指出，腦麻者個案需要適性輔導，經過家人或專業團體適當的照顧及陪伴，能使他們一步步生活學習及成長。此外，市府目前已布建6處身心障礙者社區式日間照顧服務中心，今年預計於八德及桃園各新增1處，以全力照顧身障朋友。

▲蘆竹首間「嘻皮廬」身障日照中心開幕。（圖／市府提供）

▲蘆竹首間「嘻皮廬」身障日照中心開幕。（圖／市府提供）

「蘆竹區嘻皮廬日照中心」位於蘆竹區農會樓上，由財團法人腦性麻痺基金會所承辦，主要提供腦麻青年日間照顧服務，總計可收托15名身心障礙者，服務使用者每月僅需繳交3,000元，不僅可紓解家庭照顧者的壓力，也能為腦麻孩子們提供良好的環境，使其在生活或學習上獲得更大的支持。

▲蘆竹首間「嘻皮廬」身障日照中心開幕。（圖／市府提供）

鄭市長指出，「財團法人腦性麻痺基金會」成立於2015年，以個案為中心的理念，辦理各項支持腦性麻痺者自我認同、適才適性、自立生活、發揮生命潛能的相關活動，並培養腦麻青年自立生活能力與正確生活態度。

而本次所營運的「嘻皮廬社區式日間照顧服務中心」的「嬉皮」，源自於腦性麻痺的英文簡稱為CP，「廬」則不只為蘆竹區的諧音，更取自「以天為蓋、地為廬」的說法，因此嘻皮廬社區式日間照顧服務中心是指腦麻者的庇護所和快樂園地，服務空間寬敞，也引進多元專業的照顧方式，讓腦麻孩子們在一個專業的環境受到最好的照顧。

社會局長鄭貴華表示，為照顧身心障礙者，市府社會局運用公益彩券盈餘分配基金補助腦性麻痺基金會辦理日間照顧服務，並持續朝向一區一社區式服務資源布建，讓身障者在社區安心生活；且桃園市內6處身障者社區式日間照顧服務中心，分別位於桃園區、中壢區、大園區及蘆竹區各1處、龍潭區2處，共可服務90人，未來規劃在2014年完成布建15處日照中心，帶給各區身障朋友更安心的照顧服務。

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