億萬身價包租父「藏12歲腦麻兒」　體重19公斤、12顆牙從沒上過學

▲新北市社會局長張錦麗說明，男童居住環境相當惡劣，堆滿了雜物 專案小組人員幾乎是用爬的進去。（圖／社會局提供）



記者林彥臣／綜合報導

新北市2個月前啟動查找行蹤不明孩童專案， 發現一名張姓男童3歲後就未有健保的就醫紀錄，且未入學，專案關懷小組12日晚間破門進入張童家中，發現他體重不到19公斤、僅有12顆牙齒，居住環境髒亂不堪，窩在髒亂不堪的沙發角落瑟瑟發抖，警方甚至得爬進屋找人。張姓男童父親則辯稱，是為了保護兒子，才沒讓他去學校接受教育。

年近五旬的張父，坐擁永和樂華夜市上億房產，離婚後獨自撫養張童，因擔心孩子上學被霸凌，長期以保護為由，幾乎讓男童過與世隔絕的生活，12歲張童至今連幼兒園、小學都沒上過，瘦小身形不到110公分、體重只有19公斤，僅有12顆牙齒，疑似因長期與外界隔絕，有身心發展遲緩現象。

根據《自由時報》報導，張男指出，雖然沒有讓兒子上學，但他全職在家照顧，也會帶兒出國增加見識、到餐廳用餐，現在認識的字比自己還多，認為這些自學不會比學校教育差。張男另提到，他剛經營電子遊藝場期間，常被警方找麻煩，對公部門失望又怕兒子被霸凌，才乾脆不讓他去上學「受罪」。

張男家族的土地因為都市發展翻倍，他手上握有價值數億元的房產，也稱自己願意為了救出愛子將房子賤賣，已向法院聲請提審。

▲男童居住環境相當惡劣，堆滿了雜物專案小組人員幾乎是用爬的進去。（圖／社會局提供）



社會局長張錦麗15日表示，專案關懷小組12日晚間破門進入男童家中，發現張童窩在沙發上，在寒流8度下只蓋薄被，住家環境髒亂不堪，屋內漆黑且出入口遭雜物堆積阻礙，專案小組是爬進垃圾堆將他救出，張童身形瘦小，僅有12顆牙齒，疑似因與外界隔絕，而有身心發展遲緩現象。因此以違反兒少權法及強迫入學條例，妨害兒童受教等權利，協請地檢署協助偵辦。

▲男童的居住環境，從門口就可以看到大量雜物。（圖／社會局提供）



張錦麗說明，男童因父母離異，由父親監護撫養，但父親以保護為由，幾乎讓男童過著與外界隔絕的生活，男童逾入學年齡卻未入學，市府強迫入學委員會多次送通知單，但遭拒收，在一次確實送達後，父親卻又將男童戶籍遷往屏東，蓄意躲避教育單位的追蹤，剝奪男童的受教權。

張錦麗表示，男童父親雖以此向法院聲請提審，但已於14日遭法院駁回，法官認為新北市政府緊急安置於法有據，駁回男童父親的聲請，市府為保障兒童身心健全發展及受教權益，保護安置是最不得已的做法，後續社工仍會持續與家長溝通，共同努力，讓男童未來能在適當的環境中成長，並接受適當教育。

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