學測明登場！父陪看考場　腦麻生每日讀書5小時盼上「社工系」





▲學測明登場，腦麻生赴考場查看座位。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

110大學學測明天起連兩天登場，大考中心今（21日）下午2到4時開放考生看考場。北區有168名身障生集中於台大博雅教學館進行考試。台大教務處註冊組主任李宏森說明，168名身障生將分布於30間試場，其中包含8間單人試場，也因為今年身障生較去年多9名，連同副教務長詹魁元的辦公室也空出來給考生使用。

大考中心表示，今日下午2到4時，考生可前往考場查看，但為配合防疫消毒措施，各試場（教室）都已完成消毒作業，考生只能在應考教室外隔窗查看，不得入試場，且發燒者不得看考場。但身障生應需要實際測量座位，試場開放身障生進入查看。

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▲台大教務處註冊組主任李宏森。（圖／記者崔至雲攝）

一名查看試場的百齡高中、由父親陪同看考場的腦麻李姓學生指出，這次學測有申請國寫考試以錄音來作答，另外也有申請考試延長。談到自己的志願，李姓學生表示，從暑假開始就每天讀5個小時的書，對於國文科目最有信心，未來希望可以讀社工相關領域，幫助更多需要幫助的人。

▲▼台大提供考生盲用電腦設備。（圖／記者崔至雲攝）

李宏森指出，為了因應不同考生需求，試場備有電腦、輪椅、醫療用品等，更邀請淡江大學老師協助台大設置「盲用電腦設備」。而這次身障生以自閉症學生佔為多數共42名，其餘特殊狀況為焦慮症、肢體障礙等。其中，有考生申請帶帽子應試的需求，也有考生因患有猝睡症，台大將請監考老師提供考生「喚醒服務」。

▲學測明登場。（圖／記者崔至雲攝）

為落實防疫新生活，大考中心也強調，考生不配戴口罩，將禁止進入考區，已進入試場故意不戴，則扣減其該節全部成績。若考生因身心或特殊狀況導致無法戴口罩，應在考前檢具衛福部認定的醫學中心、區域醫院或地區教學醫院開立的「診斷證明書」。

▲腦麻生父親陪考生查看考試座位。（圖／記者崔至雲攝）

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