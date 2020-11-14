桃園綠色生活悠遊節　11/21體驗在田間小路和花田路跑

▲桃園綠色生活悠遊節於蘆竹區展開。（圖／蘆竹區所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2020桃園市綠色生活悠遊節」14日起至22日於蘆竹區展開，為期9天。市長鄭文燦指出，市府近年來積極推廣綠色運輸，除了興建的桃園捷運路網，也推動機捷田園景觀大道活化、增設免費巴士站、YouBike微笑單車站點等規劃，以低碳生活為訴求。其中，11月21則舉辦路跑，讓大家體驗跑在田間小路和花田中的感覺。

▲▼桃園綠色生活悠遊節11月21舉辦路跑，讓大家體驗跑在田間小路和花田中的特別感覺。（圖／蘆竹區所提供）

桃園市綠色生活悠遊節，以鄰近機捷A11坑口站的誠聖宮為主要活動會場，規劃花海地景、在地廟埕文化、廟會市集、低碳路跑與綠生活音樂派對活動，鼓勵民眾透過捷運及自行車等綠色運具，用最友善環境的方式悠遊桃園，以綠生活態度體驗在地文化。

活動期間，搭乘機捷從坑口站到活動現場，還可以獲得額外加碼的市集折價券，邀請民眾搭乘大眾運輸、捷運、自行車等綠色運輸工具，前來桃園賞花海、嚐美食，體驗蘆竹的近山親水好環境，也增加對綠色生活的認識。

環保局表示，為期9天的活動天天都有不一樣的體驗，15日有蘆竹好時光，邀請桃園在地表演團體進行演出。平日下午也邀請街頭藝人在花田中表演，讓大家來逛花海時也可聽著音樂享受午後時光；11月21則舉辦路跑，讓大家感受跑在田間小路和花田中的不同體驗。

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