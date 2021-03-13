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生前最後留言「你不要後悔」！高雄女2樓上吊　警將請下遺體

▲▼高雄女在鼓山區男友租屋處上吊。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄女在鼓山區男友租屋處上吊。（圖／記者吳奕靖攝）

記者柯振中、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區13日傳出輕生消息，37歲的宋姓女子在男友租屋處的2樓上吊身亡，嚇得男友趕緊報警。隨著案情進一步偵辦，宋女最後與男友的對話，是告知男友「你不要後悔」。至於詳細案件為何，仍在進一步偵辦當中。

高雄市警方13日下午接獲報案，男子指稱「女友在他的租屋處2樓輕生」，立刻趕往現場了解。初步經過調查，現場沒有打鬥、使用藥物的痕跡，初步案件朝自殺偵辦當中。

▼高雄女在鼓山區男友租屋處上吊，警方正在了解案情。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄女在鼓山區男友租屋處上吊。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，女子的家屬聽到消息，感到十分崩潰，宋女個性活潑外向，不可能輕生，希望警方可以保留第一現場，等到他們抵達再說。警方為了尊重死者家屬，暫時封鎖現場，沒有移動遺體。

對此，男友供稱，他與女友12日晚間有吵架，女友疑似不滿他沒有回話，最後傳了「你不要後悔」的訊息，沒想到13日中午回家後，就看到女友陳屍在2樓。

目前女子的哥哥正在趕往現場，抵達以後警方會將遺體移動，詳細案件還要進一步調查。

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▼詳情警方仍在偵辦當中。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄女在鼓山區男友租屋處上吊。（圖／記者吳奕靖攝）

 
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