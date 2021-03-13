21歲正妹嚇壞哭花臉！駕小鋼砲遭皮卡「肘擊」　轉180度衝輪胎行

記者游瓊華／台中報導

台中市東區今晨發生一起車禍意外，21歲林姓女子開著小鋼炮福特FOCUS ST-Line，與一名張姓男子駕駛的箱型車發生碰撞，小鋼炮被撞到旋轉180度，連路邊輪胎行衰遭波及，鐵捲門被撞凹。事後林女驚嚇爬出車外，在後座邊哭邊說事發經過，一旁友人也頻頻安慰。

▲21歲長髮正妹駕小鋼砲遭撞波及輪胎行，下車嚇壞哭花臉。（圖／民眾提供，以下同）



警方表示，林女駕駛的自小客車沿三賢街往東英六街方向直行，突然遭沿著旱溪街往東英路方向直行、張姓男子駕駛的箱型車側撞，發生碰撞後波及路邊輪胎行，福特車頭也被卡進輪胎行，林女從駕駛座爬出整個人嚇傻，坐在後座低頭哭泣，自己及另一名駕駛張男身上都多處擦挫傷。

警方指出，該路口當時為閃黃燈，初步研判發生原因兩車行經路口未讓車、未減速，不過詳細肇因尚待事故分析。

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