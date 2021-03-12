前空姐傷勢現況曝！50％燒傷恐毀容　老公被潑油縱火面臨截肢

▲控婆婆咬人的李姓前空姐提油燒夫，兩人送醫插管，先生面臨截肢之虞。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中李姓前空姐在網路上控訴遭到公婆霸凌，甚至還被婆婆咬傷，雙方各說各話，未料11日傳出，前空姐拿著汽油潑先生，造成兩人燒燙傷分別送台中榮總及中山附醫救治。中榮指出，先生雙手燒傷達三度，其情況宛如遭遇八仙塵暴傷者般，恐有截肢之虞；中山附醫則說，前空姐因受傷部位波及臉部，已找整形外科醫師會診。

台中11日清晨6時許傳出嚴重火警，李姓前空姐提油縱火燒對方，造成丈夫全身受有80%二度灼傷，李女自己也受50%的三度灼傷，警消獲報到場，趕緊灌救滅火，並將2人送醫搶救。據悉，李女丈夫稱，當時妻子叫醒他，要求下跪道歉，怎料，他才下跪，李女就潑油點火。

李女先前曾在臉書爆料，稱公婆得知她比丈夫年紀大7歲後，常藉故刁難、言語霸凌，甚至被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油，另外，婆婆將咬傷她之後，還反跟丈夫聲稱，是她自己自殘咬傷的。

貼文曝光後，有不少網友認為楊男媽寶，對此，李女35小時前還在個人臉書上發文護夫，「我老公不是媽寶啦，他超有肩膀的，去年3月就離家，也出錢買了房子，讓我舒服過日，甚至家事他全都包，很疼愛我。」

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