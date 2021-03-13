蔡英文突襲國防院結業典禮！　中校穿粉紅襯衫「事後崩潰好幾次」

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文上月25日出席國防院學官結業典禮，鼓勵國軍發揮戰略思考潛能，讓國家戰力愈來愈強，國防院事後在臉書發文表示，明明可能是全台灣規模最小的畢業禮，蔡英文「亂入」給國防院超大驚喜，一輩子習慣長官面前服儀整齊的軍官，不能違抗統帥命令，只好穿牛仔褲休閒鞋挺胸站在總統面前，「小編聽說他事後崩潰好幾次」。

蔡英文2月25日在國防部長邱國正等人的陪同下，出席「國防安全研究院學官結業典禮暨同學會」。蔡英文表示，這次的計畫鼓勵現役的將官及校官到國防院，與研究人員或學者進行交流，把自己的潛能發揮出來，增強對於戰略的思考、情勢的研判，或軍事問題的分析、推論及解決方法。

隨後，國防院在臉書分享總統府發布的影片，幽默地表示「注意！ 注意還動啊！這位中校在三軍統帥面前穿花襯衫牛仔褲，是什麼狀況！」，透露這是2月25日蔡英文「突襲」國防院真實場景。

▲總統蔡英文出席「國防安全研究院學官結業典禮暨同學會」。（圖／總統府提供）



國防院笑說，「那位粉紅上衣的校官，以為當天只是返校參加非常普通的同學會」，誰想到三軍統帥會親自出席一場只有12個「畢業生」的學官結業典禮，在總統出現前的3分鐘，現場還是三三兩兩、喝咖啡吃蛋糕的聊天隊形。

國防院表示，學官是國防院特有的設計，由國防部選派軍官來院駐點，和學者交流並參與研究，「學期」時間有長有短，2月25日本來只是一場輕鬆簡單的結訓活動，明明可能是全台灣規模最小的畢業禮，沒想到蔡英文「亂入」給國防院超大驚喜，這代表總統重視軍文交流，用行動支持國軍與智庫攜手，以智慧保衛台灣。

國防院說，只是可憐了那位中校學官，拍大合照時渾身不對勁，不僅閃到最遠的左邊，還要尷尬聽口令配合舉大拇指，更沒想到總統致詞結束前，突然又來一句「之前的畢業生集合看看」。

國防院還加碼透露，一輩子習慣長官面前服儀整齊的軍官，不能違抗統帥命令，只好穿牛仔褲休閒鞋挺胸站在總統面前，「小編聽說他事後崩潰好幾次」。

國防院說明，國防院是由蔡英文催生，她希望國防院做好培訓學官增廣見聞的工作，「總統來不是只為了讓大家Surprise，她坐下來陪軍官們喝咖啡，從出國交流的少校外語好不好、怎麼只看到一位女軍官，總統一個一個聊」，甚至有一位中校發表研析被翻成英文，又登上印度媒體平台，連這些蔡英文都知道。

國防院也說，蔡英文到國防院，當然又指示了更多任務，國防院會戮力努力前進，另外也要鍛鍊心臟，「三軍統帥給的任何Surprise都要能挺胸輕鬆面對」。

▼蔡英文出席「國防安全研究院學官結業典禮暨同學會」致詞。（圖／總統府提供）



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