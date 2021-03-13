前空姐焚夫殺機啟動曝！清晨買汽油　返家0.5hr下手「殺人未遂」

▲前空姐提油燒夫案，現警方調查出，空姐涉殺人未遂。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

一名李姓前空姐11日疑似家庭糾紛，提汽油潑楊姓丈夫點火，2人均有大面積2至3度嚴重燒燙傷送醫，導致自己恐毀容，丈夫雙手有截肢之虞。據了解，警方已經掌握到關鍵畫面，調查發現，空姐在事發清晨跑到住家300公尺外的加油站購買汽油，也找到目擊者，取得說法，已報請檢察官，預計下周將以涉嫌殺人未遂罪送辦。

據悉，空姐在11日上午拿著保特瓶前往加油站購買汽油，回家半個多小時就傳出火警意外，大批消防人員到場時，看到男子全身約80%二度灼傷、意識清楚，蹲在外面馬路上，空姐則手腳約三度50%灼傷、意識清楚，在浴室沖水，住處內廚房、臥房都有燃燒過的痕跡。

空姐與夫家相互通報過家暴，最後一次是在2月4日，但她在保護令核發當日（9日）又於臉書PO文曬恩愛，稱楊姓丈夫不是媽寶，「我們兩個真的是彼此的靈魂伴侶，可遇不可求」，結果35個小時之後就發生縱火燒夫案。

▲前空姐案買油燒夫，警方查到空姐跑到住家附近買汽油，涉殺人未遂。（圖／翻攝Google Map）



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