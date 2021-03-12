台中夫妻命案！失業夫「悶死妻」塞進行李箱…棄屍望高寮再輕生

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市一對陳姓夫妻日前外出後就沒返家，兒子驚覺不對勁，趕緊向警方報案協尋，在家中也發現遺書。據了解，警方12日先在望高寮夜景公園停車場後方一處樹林前找到夫妻倆的座車，接著發現陳男在樹上輕生，陳妻則是陳屍在相距不遠的草叢裡，2人衣著完整，詳細死因仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼台中夫殺妻棄屍再輕生。（圖／民眾提供，下同）

據了解，陳姓夫妻的獨子在南部工作，並無與爸媽同住，65歲的陳男長期失業沒有工作，經濟重擔都落在56歲陳妻身上。陳男兒子11日上午7時許發現連絡不上父母，思及父母最近有發生爭執，擔心有狀況，所以到派出所報協尋。

警方接獲報案後，根據車號沿路調閱監視器畫面，先在望高寮一處草叢發現輕生的陳翁，之後又在草叢發現陳妻，經調查後發現，此案為「夫殺妻」，陳翁疑似先悶死陳妻，用行李箱將妻子的屍體移至望高寮棄屍，再畏罪走上絕路。兒子發現爸爸帶著行李箱外出，媽媽也沒回家，所以趕緊報案。據悉，陳姓一家先前並無家暴通報紀錄及協尋紀錄。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【更多新聞】

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」…法院回應了

硼砂毒害國二女！母曝「對方家長教說謊」瞎掰：喝完沒事才給她喝的

下硼砂毒害同學動機曝光！國二女怒：搶了我朋友…她被退群吐真相



快訊／6天連2起墜橋！國6「橋聳雲天」1男23F高墜亡…一旁留有遺書



快訊／台中夫妻成雙屍！遲未返家兒急報警…「望高寮後樹林」找到人