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台中夫妻命案！失業夫「悶死妻」塞進行李箱…棄屍望高寮再輕生

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市一對陳姓夫妻日前外出後就沒返家，兒子驚覺不對勁，趕緊向警方報案協尋，在家中也發現遺書。據了解，警方12日先在望高寮夜景公園停車場後方一處樹林前找到夫妻倆的座車，接著發現陳男在樹上輕生，陳妻則是陳屍在相距不遠的草叢裡，2人衣著完整，詳細死因仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼台中夫妻望高寮輕生成雙屍。（圖／民眾提供）

▲▼台中夫殺妻棄屍再輕生。（圖／民眾提供，下同）

據了解，陳姓夫妻的獨子在南部工作，並無與爸媽同住，65歲的陳男長期失業沒有工作，經濟重擔都落在56歲陳妻身上。陳男兒子11日上午7時許發現連絡不上父母，思及父母最近有發生爭執，擔心有狀況，所以到派出所報協尋。

警方接獲報案後，根據車號沿路調閱監視器畫面，先在望高寮一處草叢發現輕生的陳翁，之後又在草叢發現陳妻，經調查後發現，此案為「夫殺妻」，陳翁疑似先悶死陳妻，用行李箱將妻子的屍體移至望高寮棄屍，再畏罪走上絕路。兒子發現爸爸帶著行李箱外出，媽媽也沒回家，所以趕緊報案。據悉，陳姓一家先前並無家暴通報紀錄及協尋紀錄。

▲▼台中夫妻望高寮輕生成雙屍。（圖／民眾提供）

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