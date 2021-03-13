AZ疫苗過敏反應「多3成」！　專家解釋原因：接種完記得做這件事

▲阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca）。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

AZ疫苗在歐洲爆發「血栓之亂」，歐盟藥品管理局（EMA）12日建議，應該將其加註為AZ疫苗的可能副作用，陳時中今（13）日上午受訪時表示，台灣跟進與否，將交由專家委員會決定。醫師表示，AZ疫苗的急性期反應與他牌疫苗無異，只是過敏反應比RNA疫苗多2、3成，建議有氣喘等嚴重過敏病史者，在打完疫苗後一定要做「這件事」以策安全。

食藥署已完成首批11.7萬劑AZ疫苗的6項封緘檢驗，待無菌檢驗合格就可放行，衛福部陳時中12日在立法院表示，無菌試驗報告約17日出爐，檢驗完加上貼標，推測最快要21日才打得到。

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台大兒童醫院院長、小兒感染科醫師黃立民表示，AZ疫苗是腺病毒載體疫苗，相較於RNA疫苗使用單一蛋白的腺病毒作為載體，使用了7、8種蛋白，而蛋白又是誘發過敏原的主要原因，「疫苗中蛋白含量越高，過敏反應越大」，但目前還在觀察是否有比較嚴重的副作用。

黃立民提到，休克是疫苗最嚴重的副作用，通常會在施打後30分鐘內發生，出疹、發癢等則屬較輕微的副作用。如果有嚴重氣喘、嚴重皮膚過敏等病史，無論施打哪一類疫苗，接種後都要在醫療院所等待30分鐘再走，以免出現急性症狀難以搶救。

「疫苗過敏反應與種族和性別有關，但新冠疫苗還『太新』了，一般要觀察2年才有定論。」黃立民說，根據世界統計，疫苗嚴重過敏機率低於十萬分之一，歐洲出現的血栓問題雖然在亞洲發生率較低，但若已知有血栓病史者，還是建議晚一打比較好。

▼歐洲藥品局聲明，AZ疫苗效益大於風險 。（圖／指揮中心提供）