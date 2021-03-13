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台灣西部進入空品黑暗期！連6天紅色警戒　移動汙染源成癥結

▲▼ 0312空品 。（圖／翻攝空氣品質監測網）

▲環保署透露，由於擴散條件不佳，未來一週西半部空品將進入黑暗期。 （圖／翻攝空氣品質監測網）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣西半部將進入長達7天的「空品黑暗期」。由於台灣西半部無風、濕度高，擴散條件不佳，西半部空氣品質嚴重紅色警戒。環保署警告這波空氣品質比二月下旬那波還要嚴重，而且都是本土污染導致。有學者透露，目前台灣空污的癥結點來源是來自「移動污染源」，必須從這下手才行。

環保署空氣品質監測網12日發佈訊息指出，未來一週，13日受東北季風影響，迎風面北部地區擴散條件較好，下風處中南部地區仍須留意污染物累積；14日至18日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意污染物累積情形；空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，請隨時留意最新空氣品質資訊。

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▲▼未來一週西半部空品紅色警戒。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

▲未來一週西半部空品紅色警戒。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

根據《聯合報》報導，環保署空保處長蔡孟裕透露，這波空品不佳的肇因偏向本土汙染物，是本地車輛、工廠排放汙染物，再加上擴散不良，造成汙染物「只進不出」。

成大工業衛生學科暨環境醫學研究所教授李俊璋認為則認為，目前環保署啟動的應變措施主要還是針對電廠、工廠等「固定式污染源」來降低污染，但台灣空污主要癥結點在於移動污染源，必須從這下手抑制才行。

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