加濕器用「自來水」反污染空氣！研究：只有「一種水」對健康無害

▲許多人不太講究添加在加濕器裡的水,但研究顯示,若錯誤使用蒸餾水以外的液體,會讓房內的空氣品質變差。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

近來,使用加濕器已成為一種流行,不過許多人都貪方便,直接在加濕器內使用自來水。加拿大亞伯達大學(University of Alberta)最新研究指出,在使用加濕器的時候,若錯誤使用蒸餾水以外的液體,有可能讓房內的空氣品質「相當於一個被污染的城市」。

據加拿大《星島日報》和Global News報道,這篇被刊登在《室內空氣》(Indoor Air)的論文顯示,除了蒸餾水外,超聲波加濕器使用任何其他液體所帶來的弊端都大於好處。該研究作者趙然(Ran Zhao,音譯)表示,如果在超聲波加濕器中使用自來水的話,加濕器所釋放的顆粒物濃度「相當於一個被污染的城市」。

