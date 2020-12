全球首見！9歲女童哮喘入院27次病逝　死因竟是空污

▲英國女童狄布拉因空污引發哮喘而死。(圖/翻攝自推特/@Alroeya)

記者葉睿涵/編譯

英國一名9歲女孩狄布拉(Ella Roberta Kissi-Debrah)因嚴重哮喘發作後過世,經過女童母親多次爭取後,法醫最近終於裁定,小狄布拉死于空氣污染。據悉,這是英國首次將此原因作為醫療死因記錄在案,因此這個個案極具意義。

據《太陽報》報導,小狄布拉在2010年到2013年間,曾因哮喘發作,到醫院就診27次,並在2013年病逝。她住的地方距離倫敦南環城公路(South Circular Road)只有24公尺,那裡的空氣污染程度經常超過法定限度,因此女童的母親希望法醫能將她的死因確切寫成「空氣污染」,以提高人們的意識。

Today was a landmark case, a 7 year fight has resulted in air pollution being recognised on Ella’s death certificate. Hopefully this will mean mean many more children’s lives being saved. Thank you everyone for your continued support. pic.twitter.com/02iNxVgmRd