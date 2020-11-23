提升空氣品質　雲林縣年底前報廢老舊機車免登記即抽電動機車

▲家中若有老舊機車已不堪使用、很耗油、或是定檢時會出現不合格值，建議早早將高污染之老舊機車辦理報廢，不但能改善空氣品質，又能抽大獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近日為空氣品質傷透腦筋，環保局不僅在農牧、工業空汙監測費煞苦心，於交通空污部分也大力加把勁，雲林縣環保局加碼辦理抽獎活動，只要是設籍雲林縣老舊機車並於2020年底前完成車籍報廢之車主，不用填寫資料寄回就能自動取得抽獎資格，最大獎為電動機車1部，呼籲民眾盡速報廢家中不用的老車。

雲林縣環保局代理局長黃富義表示，為持續改善雲林縣的空氣品質及保障縣民的身體健康，以往把重點優先放在宣導老舊二行程機車汰舊，在各方共同努力下，雲林縣的二行程機車也從2014年底約9.8萬輛驟減至目前剩約2萬輛，共計淘汰了7.8萬輛，淘汰比例高達80%，成效卓著。

黃富義指出，由於剩餘的二行程機車多為正常使用等因素，民眾淘汰意願較低，因此從今年開始，環保局擴大宣導汰舊對象，由原來二行程機車擴大至出廠日期為2007年6月30日前之老舊1-4期機車，主要原因是此類車輛供油系統採傳統化油器，難以精準控制噴油量，且車齡亦已超過13年，污染排放量普遍較高。

雲林縣環保局說明，今年環保局透過加強執行各項作業，也已促使22,763輛1-4期老舊機車淘汰，空氣污染物削減PM2.5 2.80公噸/年、NMHC 11.06公噸/年。雲林縣環保局呼籲民眾，家中若有老舊機車已不堪使用、或是很耗油、或是定檢時會出現不合格值，建議早早將已無使用或高污染之老舊機車辦理報廢，不但能改善空氣品質，又能抽大獎。

雲林縣環保局強調，報廢機車抽大獎活動獎品豐富，共計有電動機車、空氣清淨機、多功能UV除蹣吸塵器及禮券等多項好禮通通要送出去，希望大家把握這難得的機會，一起為改善本縣空氣品質盡一份心力





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