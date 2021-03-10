洪秀柱：三立、民視對王定宇噤聲　NCC裝聾作啞

▲洪秀柱。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇和民進黨發言人顏若芳「同居情」鬧得沸沸揚揚。對此，2020台南立委選舉挑戰王定宇的洪秀柱也發表看法，她批評，三立與民視對重大事件的噤聲，NCC卻選擇裝聾作啞。

洪秀柱10日在臉書表示，網路媒體及平面媒體對王定宇事件皆大篇幅報導，唯獨三立、民視等新聞台，至今連一則報導都沒有，讓很多人想起了民進黨內的派系「湧言會」，就以三立電視董事長林崑海為創始人，而「租屋事件」的男女主角，恰好都是「湧言會」的成員。

▲王定宇、顏若芳。（圖／記者湯興漢攝／記者周宸亘攝）



洪秀柱指出，還記得去年底中天新聞被撤照，NCC列出的四項「罪狀」，其中一項就是直指「新聞制播遭受不當干擾」，NCC認為中天新聞的內控與自律機制失靈，因為股權集中，所以股東可以對新聞內容產生實質的影響。

洪秀柱質疑，請問NCC，能不能夠合理推測，如此重大的事件，竟有新聞台完全不予報導，乃是因為新聞台的負責人或股東與當事人同黨、同派系？況且，三立與民視的網路新聞本來有報導此事，卻在極短時間內將新聞下架，這算不算是「新聞製播受不當干擾」？或許有人會以「私人領域無涉公眾事務」作為塘塞之詞，但公眾人物的私事，也僅算是「私領域」？況且，三立與民視過去也曾報導其他政治人物的緋聞，就新聞內容取捨而言，是否應有客觀的衡量標準？

洪秀柱質疑，NCC曾嚴厲指責媒體經營者干預新聞編輯，然而事隔三個月，三立與民視對重大事件的噤聲，NCC卻選擇裝聾作啞、視若無睹，除了中天新聞台之外，其他立場鮮明的新聞頻道需不需要訂定「自律規範」？又由誰來監督？