港府官員表態支持選舉改制！　保安局與六紀律部隊稱會全面配合

▲陸人大通過改革香港選舉制度決定。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸第十三屆全國人大四次會議11日高票表決通過「完善香港特別行政區選舉制度的決定」，香港政務司司長張建宗、香港財政司司長陳茂波等政府主要官員發表聲明表示全力支持。此外，保安局及六個紀律部隊，包括警務處、海關、入境處、懲教、消防及飛行服務隊，也站出來表態支持。

據《新華網》報導，張建宗表示，全國人大通過此項決定，為完善香港選舉制度打下牢固基礎，這是刻不容緩之舉。全面落實「愛國者治港」根本原則，才能維護國家主權、安全和發展利益，有效落實大陸中央對香港特區的全面管治權，以及維護憲法和基本法確立的憲制秩序，撥亂反正，正本清源，確保「一國兩制」實踐行穩致遠、香港長治久安。

他說，香港政府完全尊重大陸中央對完善香港選舉制度的主導權，並將全面配合及支持相關跟進工作，包括加強向民眾解說，力爭早日完成本地修法，並確保未來12個月各場重要選舉有序順利舉行。

陳茂波則表示，全國人大的決定堵塞了當前香港選舉制度的漏洞，修正了香港政治和社會的發展路徑，「愛國者治港」根本原則確保香港特區有效治理，讓香港社會可以集中精力謀發展，並著力處理好深層經濟民生問題。

陳茂波指出，完善選舉制度解決了香港正面對的自身處理不了的困局，填補了香港在國家安全方面的短板，讓香港可以有更穩固的基礎繼續繁榮發展、積極建設，不斷提升民眾生活品質。

香港律政司司長鄭若驊認為，全國人大根據憲法、基本法、香港國安法和相關法律，以「決定＋修法」的方式完善香港選舉制度，完全合憲合法。

她說，香港律政司會積極配合香港政府修訂本地法例的工作，並致力協助港府妥善安排未來12個月的多場選舉，落實執行全國人大的決定。

香港保安局局長李家超表示，將帶領各紀律部隊全面配合，繼續堅定不移履行維護國家主權、安全和發展利益，以及維護香港繁榮穩定的責任。

香港警務處處長鄧炳強表示，全國人大的決定將完善香港選舉制度，確保「愛國者治港」，對香港社會穩定發展至關重要，香港警隊將繼續竭誠執法，堅守崗位，與其他紀律部隊同心協力維持社會秩序，配合港府全面落實決定的相關工作。