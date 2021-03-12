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選舉改制和國安法是組合拳！　陸港澳辦：一國兩制香港號會乘風破浪

記者鄭思楠／綜合報導

北京出手改革香港政制，全國人大會議11日下午在人民大會堂閉幕，大會以2895票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。國務院港澳事務辦公室常務副主任張曉明在開場白表示，今次選舉改制是繼去年港區國安法出台後一大舉措，具重大里程碑意義，也是連續兩年中央作出的重大決定，充分體現中央高度重視香港。

大陸國務院新聞辦公室12日10時舉行新聞發佈會，國務院港澳事務辦公室常務副主任張曉明、副主任鄧中華和全國人大常委會法制工作委員會副主任張勇就全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定有關情況並答記者問。

張曉明又提到，昨日全國人大會議在通過草案後，全場掌聲雷動，這是表達了全中國人民的共同心聲，顯示國家意志不可撼動。

▲▼人大通過改革香港選舉制度決定。（圖／翻攝自新華社）

▲人大通過改革香港選舉制度決定。（圖／翻攝自新華社）

張曉明在記者會上講述完善香港選舉制度的重大意義，第一，是修補香港法律制度漏洞和缺陷的必要之舉。他稱，香港的社會亂象表明行政長官及立法會的產生方法出現明顯漏洞和缺陷，選舉制度安全性不足，使反中亂港可透過選舉進入香港政權機關，使外部勢力得以干預及滲透香港事務，現時有需要亡羊補牢，完善香港選舉制度。

第二，是維護香港特區政治穩定及政權安全的基本之策，有利香港實現長治久安。張曉明稱，修例風波演變成社會動亂，充份證明香港主要問題是政治問題，而且不是要不要民主或民主進程的問題，是奪權與反奪權，顛覆與反顛覆，以及滲透與反滲透的較量，在這方面中央沒有退讓的餘地。

第三，這是立足香港實際情況作出的適當選擇。張曉明指，香港在英國殖民地時期毫無民主可言，之後才開始當家作主，香港民主制度實踐的時間並不長，本身需要在實踐中不斷探索和完善，今次完善選舉制度重點在於對具有廣泛性的選舉委員會進行調整優化，並賦予新職能，有權參與立法會候選人提名，主要目的是構建符合香港實際情況，具香港特色的民主制度，使香港民主步伐更穩健。

張曉明又指，愛國者治港並非不是新事物，而是要確保香港特區管治權牢牢掌握在愛國者手中。 張曉明形容今次是為香港選舉制度「動手術」，堅信手術後香港會回復健康，活力會釋放，香港居民會更安居樂業。他又指選舉規定修正理順後，「一國兩制香港號」會乘風破浪，香港明天會更美好。

他說，中國共產黨是一國兩制事業的創立者和維護者，無任何人比中共和中國政府更懂得一國兩制寶貴價值，及保護一國兩制的初心，無論是訂立港區國安法，抑或今次完善選舉制度，以至將來做的一切，都是為維護一國兩制，為了實施好一國兩制，不存在改變一國兩制的問題。

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議閉幕，以2985票同意、0票反對、1票棄權，通過關於完善香港選舉制度的決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸通過關於完善香港選舉制度的決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

據悉，草案內容顯示，香港設立一個具有廣泛代表性、符合香港特別行政區實際情況、體現社會整體利益的選舉委員會，負責選舉行政長官候任人、立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人等事宜。

選委會將增至1500人，分成五大界別，包括工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界；立法會議員、地區組織代表等界；港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界等。

參選特首門檻也提高，候選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，且上述五個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。

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