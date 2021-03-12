拜登正式宣布　全美成年人5／1前接種疫苗！拚7／4開放聚會賀國慶

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登11日晚間8時（台灣時間12日上午9時）發表就任以來首次全國電視談話，正式宣布全美所有18歲以上的成年人要在5月1日之前可以接種新冠疫苗，這是各州、各個地方政府努力的目標，要在今年7月4日國慶日前恢復正常生活。

▲美國總統拜登。（圖／路透）

「一年前，我們遭遇病毒的無聲襲擊，擴散不受控，我們都失去一些東西，我知道這很艱難，我真心懂」，拜登在新冠疫情肆虐約莫一年之際，在白宮東廳發表首度黃金時段演說，「在我上任第60天，我們實際上正朝著上億次的疫苗接種施打目標邁進。」

拜登暗示，美國很有可能超過最初設下的目標，也就是上任100日完成1億次疫苗接種。此外，他也說，有越來越多成年人接種疫苗，這也包括教師、大眾運輸部門成員等族群，未來可加快大規模施打疫苗的腳步，讓學校能夠安全開學，「在我們戰勝新冠病毒之前，我不會手軟。」

與此同時，拜登也強調戴口罩的重要性，敦促所有美國人要繼續戴口罩不要鬆懈，「如果因為不保持警惕而讓情況發生變化，我們可能不得不恢復限制措施回歸正軌。」

拜登表示，希望美國能在7月4日國慶日前恢復正常生活，有望開放小型聚會燒烤，而這不僅是為了紀念國慶，也是慶祝美國走出病毒陰霾。

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