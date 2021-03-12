Uber Eats遭合作店家控「欠款」憂營運出狀況！業者回應了

記者蕭筠／台北報導

近來外送平台「Uber Eats」爭議連連，先是外送員不滿接單新制，近來又有合作店家指控「款項未入帳」，認為會不會是營運出狀況？對此，業者也作出最新回應表示，是因2月起以境內公司提供服務關係，在部分匯款資訊有錯誤或是不完整才會延誤正常付款時程，目前已陸續解決其狀況。

▲Uber Eats又傳欠款問題。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Uber Eats遭少部分店家指控，2月期間有款項遭到拖欠至3月都尚未入帳，導致無法順利發薪，讓店家十分著急擔心是否營運出狀況。對此，業者表示，經瞭解是因部分匯款資訊錯誤或是不完整而延誤正常付款時程，而會有該情況發生是因2月轉為境內公司後，於銀行端提供的匯款資訊、作業方式不同，才會導致款項無法順利入帳。

Uber Eats指出每月是固定時間付款，若是遇到任何突發狀況，例如店家提供匯款資訊錯誤等，於銀行端就不會放款，但問題解決後就會陸續收到款項了，業者也強調，其情況是因轉為境內公司的過渡期，會儘速幫忙合作餐廳解決，只是餐廳使用銀行不同，不僅匯款要求不同，再加上中間來回流程費工，才會需要一些時間進行查核處理，其指控店家目前也已收到款項。

【你可能也想看】

►麥當勞經典「培根大麥克」、「無敵大麥克」快閃回歸

►6塊雞塊、冰炫風買1送1！麥當勞「暖春優惠券」來了 最多省2671元

►噁！家樂福爆「過夜烤雞加熱再賣、臭酸小菜變滷味」 業者急回應

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來