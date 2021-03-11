蔡英文出席特展爆料：蔡想想沒咬奈良美智是牠最大友情了

▲奈良美智特展開幕記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

日本當代藝術家奈良美智 ( YOSHITOMO NARA )接受文化總會邀請，首次到台灣舉辦個展，11日在關渡美術館舉行記者會。總統蔡英文也親自到場致詞，她也透露自己的愛貓「蔡想想」，在與奈良美智一起吃早餐時的故事。

蔡英文在致詞時說，她期待了很久，第一次在台灣舉辦的奈良美智特展，終於要開幕了，這陣子她在Twitter上，看到奈良美智不斷分享他在台灣隔離和布展的種種心得。她也提及前幾天她與奈良美智會面的互動經歷，並表示因為有機會跟他見面，讓她在看展的時候，有更深一層的感受。

蔡英文也透露，大家應該很好奇她跟奈良美智一起吃早餐的感受，大家總覺得奈良是排斥很多人場合的，但其實他私底下很健談且溫暖，為了這一次的展覽，連平時「最難配合」的蔡想想都一起跟奈良美智合照。

不過，其實蔡想想最近心情不是很好，蔡英文說，因為牠最近被要求減肥，跟奈良吃早餐的時候，為了要讓牠心情好一些，所以給了牠一天假，之前只要有人抱牠都會被咬，「但是，蔡想想友誼的表現，就是那天奈良沒有被咬，這是最大的友情了」。

由於今天適逢311日本福島核災十週年，蔡英文也提到，10年前台灣人跟日本人一樣感到震撼，災害中緊密攜手扶持，10年後台日一起規劃友情系列活動，這次開幕的奈良美智特展、音樂會、市集，希望台日友誼長存。

蔡英文說，走過震災，希望台日在挑戰中可以相互扶持，執政者會反省核能發電的代價，加速落實能源轉型，期待同樣在太平洋一側的台灣和日本既可以永續發展，也把握再生能源帶來的機會。

▼奈良美智特展開幕記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

