《空中英語教室》彭蒙惠為台奉獻70載　柯文哲想起唸英文的日子

▲北市舉辦愛臺灣的外國人特展，台北市長柯文哲邀請空中英語教室創辦人彭蒙惠博士出席。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市政府舉辦「吾愛台灣—愛台灣的外國人特展」，展場中介紹許多曾為台灣這塊土地奉獻的外國人，其中還有《空中英語教室》創辦人彭蒙惠博士，市長柯文哲日前邀請她前來開展儀式，謝謝她為這塊土地奉獻。

柯文哲表示，現年高齡95歲的彭蒙惠博士是他兒時的偶像，也想起了和英文字母纏鬥的記憶；他介紹，彭蒙惠博士1951年就來到台灣，創辦了《空中英語文摘》，也是《空中英語教室》的前身，一生都致力於為這塊土地奉獻。此外，彭老師告訴他：「台灣就像一顆鑽石，雖然小，卻非常耀眼」。

柯文哲也相當感謝彭蒙惠，也謝謝許許多多的外國朋友，用他們的視角，映證台灣之美。此外，柯文哲還介紹了1860年代， 斯文豪開始探索台灣的生態，將近500種的鳥類、哺乳類與植物都因為他的調查而命名發表；1880年， 馬偕創辦了北台灣的第一間西式醫院「偕醫館」，也是馬偕醫院的前身；而白寶珠在1952年來到台灣，投入當時飽受社會歧視的麻瘋病照護，她在澎湖服務病人56年，直到終老。

柯文哲細數許多為台灣人奉獻的外國朋友，包括巴爾敦、八田與一、蘭大衛與連瑪玉、施照子、稻垣藤兵衛、矢內原忠雄、立石鐵臣…，他們的足跡遍布臺灣，留下許多動人故事；因此也邀請大家，一起來台北文獻館看看這些正港愛台灣的朋友，「吾愛台灣—愛台灣的外國人特展」。

▼北市舉辦愛臺灣的外國人特展。（圖／翻攝柯文哲臉書）

