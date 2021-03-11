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味全龍成「首進駐北市職棒隊」　蔡炳坤盼創造3贏「活絡商圈」

▲▼台北市副市長蔡炳坤、味全龍隊創辦人魏應充出席味全龍開季記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中華職棒味全龍隊在暌違21個球季後，由味全龍隊創辦人魏應充11日宣布，將強勢回歸一軍賽場，同時成為1999年來首支進駐台北市天母棒球場的職棒隊伍。而台北市副市長蔡炳坤也分享台北市長柯文哲的祝福，提及此事帶來3贏，「希望城市贏、球團贏、最重要的是市民要贏。」

味全龍今年重返中華職棒一軍賽場，於11日公布主視覺和主客場球衣，由球星王維中、曾陶鎔、吳東融以及劉基鴻穿著新球衣亮相。魏應充致詞時表示，再過2天味全龍將要重返中華職棒大聯盟一軍，味全龍的復出一定有非常多的感動，尤其26日味全龍將在天母球場比賽，回顧1999年天母球場啟用、職業棒球進駐，所以他要利用這機會感恩市府團隊、市議員、各里長，還有北市棒球協會等人協助。

▲▼台北市副市長蔡炳坤、味全龍隊創辦人魏應充出席味全龍開季記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲味全龍隊創辦人魏應充出席味全龍開季記者會。（圖／記者袁茵攝）

魏應充表示，很多人問他為什麼要復出、為什麼選在天母，「其實我有一個責任跟使命！」過去味全龍很多運動選手、職業選手就業非常困難，所以希望透過頂新和德文教基金會，從基礎棒球、社區棒球能夠讓更多家長帶著小朋友來觀看，能夠讓親子關係更好。

魏應充提到，希望因為味全龍在天母的球隊，能藉此帶動整個天母商圈的活絡，而他們也多了很多設計，包括野餐席、4G與5G環境下讓球迷互動，盼跟所有鄰里、士林區、台北市變成能夠共榮共好的生態，不是只有味全龍好，而是商圈能活絡起來，跟社區、社會創造共好，「我們一起努力，變成台灣一個在職業棒球進駐後的典範。」

而蔡炳坤致詞時則說，在味全龍榮耀的這天，他要把柯文哲的祝福帶到現場，過去這一年多來，市府跟味全龍一起努力，花了1億多經費，把球場幾乎從裡到外翻新，光人工草皮就花了8000多萬元，感謝味全龍投資4500萬元，將環境與系統做到最好。

▲▼味全龍球星王維中、曾陶鎔、吳東融以及劉基鴻。（圖／記者袁茵攝）

▲味全龍球星王維中、曾陶鎔、吳東融以及劉基鴻。（圖／記者袁茵攝）

蔡炳坤表示，現在天母棒球場已是職棒標準球場，這是北市第一次由民間自提OT案，也是第一次有職棒進駐作為主場；跑遍全球首都、進步城市，都有職棒主場，而台北市現在也跨出去跟國際先進城市一樣，擁有城市裡的職棒主場優勢，這事對北市來說是重要里程碑。

蔡炳坤強調，對市府來講，這也完全符合柯文哲施政理念，柯文哲常提及公私協力，所以此事帶來了3贏，第一是引進民間資源，第二是回歸專業管理，第三是精實經費，能給民間就讓民間做，政府扮演輔導、協助角色，希望城市贏、球團贏、最重要的是市民要贏。

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