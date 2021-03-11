「歡迎永遠的朋友」　柯文哲談311十週年：日本堅毅精神值得學習

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今（11）日為日本311地震十周年，台北市長柯文哲在臉書上以中、日文方式，祝福日本平安順心，並為受難者與家屬祈福，希望日本走出新冠肺炎困境，圓滿舉辦東奧，「台北隨時歡迎我們永遠的朋友。」

柯文哲11日於臉書上以中文和日文方式，寫下對日本的祝福。柯文哲表示，「今天是日本311地震十周年，想起震災的畫面，就感到怵目驚心。台灣也位處地震帶，更能感受到那種天搖地動的恐懼。」而這10年來日本的堅韌，也使日本能迅速站起，這種堅毅不拔的精神值得學習。

柯文哲說，他由衷祝福日本平安順心、百姓安居樂業，並為受難者與家屬祈福，更祝福日本平安走出新冠肺炎困境，東京奧運圓滿舉辦。

「願人們能夠盡快再次看著日本春天的櫻花綻放，夏季的綠葉蟬鳴，秋季的落葉繽紛，冬季的潔白瑞雪。」柯文哲強調，「台北也隨時歡迎我們永遠的朋友。」

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