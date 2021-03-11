被不知名物品「摩擦左手」　美魔女議員也被強迫推銷：很不舒服⋯

▲台北市議員秦慧珠。（圖／翻攝自秦慧珠臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

知名主持人于美人10日表示，朋友女兒逛街時遇到一名外國人，藉由稱讚衣著進而搭話，並強迫推銷產品，花了1700元才脫身。這種強迫推銷產品事件，引起不少網友表示心有戚戚焉，而美魔女台北市議員秦慧珠也表示，自己曾碰到同樣狀況，被用一塊不知道是什麼的東西摩擦左手大拇指指甲，且事後還被擺臭臉，讓她覺得很不舒服，逛街宛如逃難。

「外國型男強拉買東西，我也碰過！」秦慧珠11日於臉書上提到，看到于美人說在台北東區碰到強拉消費者買東西，導致年輕人受害，這種狀況她也曾碰過；2月9日晚上她應導演王重正的邀請，去參加「金不厭詐」電影的首映，由於看完電影後時間還早，所以想去買雙皮鞋，於是到微風賣鞋的樓層逛逛。

秦慧珠說，下手扶梯時立刻被1男1女衝上來攔住，女生拉住她的左手看了看，說她指甲有很多紋路，「然後用一塊不知是什麼的東西，摩擦我的左手大拇指指甲，擦了兩三下然後說『妳看現在不一樣了』，我一看發現指甲變得亮亮的，也不知道是被擦了什麼東西。」

秦慧珠表示，後來自己被對方拉去手扶梯旁的攤位，看到還有很多手部保養品與化妝品，自己本來想說多看看沒什麼關係，只是這種「攔路虎式強拉」的做法讓她很不舒服，所以搖頭拒絕，最後該名男女擺著一張臭臉離開。

秦慧珠指出，自己買完鞋子要搭電扶梯離開時，一想到得經過該名男女的攤位，就覺得很有壓力，只好刻意繞圈避開，「來逛賣場卻弄得自己好像在逃難，讓我有點不開心。」不知道為什麼微風廣場會出現這樣的攤位與推銷方法，「希望微風管理單位能夠注意一下，好好管理賣場。」

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