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奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

記者林育綾／台北報導

首度來台的《奈良美智特展》將於明（3/12）日在關渡美術館展出！由於特展禁止攝影，引發許多粉絲扼腕，不過奈良美智堅持如此，有部分原因是為了讓觀眾能「好好沈浸在作品中」，如果有拍照的行為，勢必會影響觀展體驗。而此次他親自來台佈展，從選擇場地到空間動向規劃，都是他創作的一部分，藏著許多心思。

▲▼《奈良美智特展》位於關渡美術館。（圖／記者林育綾攝）

▲《奈良美智特展》台灣首站位於關渡美術館。（圖／記者林育綾攝）

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奈良美智為了特展堅持親自來台，經歷了14天隔離檢疫和7天自主管理，其餘時間幾乎都在佈展，或是一個人四處走晃，沒人知道他的行程動向，充分展現這位藝術家擅於內省、獨立自主的性格，就連主辦單位文化總會，常常也是看著奈良在Twitter的分享才知道他的動態，給予充分的空間。

而台灣特展首站在臺北藝術大學的「關渡美術館」舉行，據悉場地也是由奈良美智親自挑選，希望能帶給台灣觀眾「儀式感」。要看展覽，必須搭車或開車遠離市區，進入近郊，這種跟城市拉開距離的清幽，跟他在日本東北的家鄉有某種相似的連結，而民眾看完作品後，還能欣賞關渡的美景，延續展覽帶來的感觸。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲奈良美智在展覽空間、動向規劃、作品佈局上也用盡心思，這些全都是他「創作的一部分」。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

為了帶給觀者良好體驗，奈良美智在展覽空間、動向規劃、作品佈局上也用盡心思，這些全都成為他「創作的一部分」。開幕記者會導覽人員透露，奈良特地改變了入口位置，當觀眾一進入展場，會先看見4幅層疊感的畫作，心情上稍作沈靜，才會步入主要空間，看見兩幅重要作品，分別是《月光小姐Miss Moonlight》，還有他為台灣特別創作的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》，這樣的規劃「連步伐節奏都經過計算」。

其中大型裝置作品《Fountain of Life》的周圍，地板貼上了「禁止進入」的膠帶，拉出空間維護展品，奈良美智更親筆在膠帶上以中文、英文寫「不要走進去喔」，還畫上招牌大眼娃娃，十分可愛。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲會流淚的裝置作品《Fountain of Life》。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

此次《奈良美智特展》，展出他從1984年起至今（2021）約50多件作品，除了標示年份之外，幾乎沒有任何文字敘述及介紹，據了解，奈良美智其實不希望觀眾受到「尺度的限制」，所謂的尺度，包括作品名字、尺寸、創作細節⋯等資訊，原本聽說連年份都沒有打算標示，而他向來也不喜歡接受媒體訪問，就是因為更喜歡「讓作品直接跟人們對話」。

除了《月光小姐Miss Moonlight》、《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》2幅巨型畫作充滿震撼感，奈良美智特別喜歡創作「看板繪畫」，都是他以隨手可得的媒材創作，像是筆記本撕下來的紙、信封套、瓦愣紙⋯等。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲奈良美智喜歡用筆記本撕下來的紙、瓦愣紙⋯等隨手可得素材，創作「看板繪畫」。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

透過這次特展，能夠充分觀察到他的創作風格演變軌跡，包括窺見他童年的記憶，許多「符號」埋藏在他1984年起的幾幅繪畫中；還有1988年到德國留學後，作品明顯受到了影響；再發現他開始尋找個人風格，從三度空間感，轉變為二度空間感；尤其是後來知名的「大眼女孩」形象，出現的時間點落在2001年左右。

奈良美智身為二戰後日本第一代「鑰匙兒童」，小時候父母都必須外出工作，繪畫成了他面對孤獨的出口，而他的藝術啟蒙來自一間唱片行，看著他的作品，彷彿也能聽見搖滾、龐克、民謠音樂。即使到了長大成人，他也不斷與童年的自己對話，能看見深藏於大叔內在的叛逆與童心。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲奈良美智特展現場，左為《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》、右為《月光小姐Miss Moonlight》。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

奈良美智特展（ YOSHITOMO NARA ）
日期：2021年03月12日至2021年06月20日 （週一、國定假日休館）
時間：10:00 – 17:00 ( 實際最後入場時間，將視現場排隊人潮及狀況進行調整 )
地點：臺北藝術大學關渡美術館2F（112台北市北投區學園路1號）
服務信箱：kdmofa@kdmofa.tnua.edu.tw
服務專線：02-2896-1000 ext.2432（週一至週五10：00 - 17：00）

＊觀展建議：由於特展空間限制為35人，民眾可先加入「奈良美智特展」LINE官方帳號」，可預先填寫「防疫實聯制」，並查詢「展覽須知」、「預計等候時間」等資訊。

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