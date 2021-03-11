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社會 社會焦點 保障人權

重機遭汽車「殺人式逼車」！差1秒衝進田撞樹　萬人怒了：出來道歉

記者趙蔡州／綜合報導

一名男網友在臉書社團《爆料公社》投訴，他日前騎車行經一條鄉間小路，雖然沒有畫中線但路非常寬，不料對向一輛轎車仍往他的位置開，逼到他差一點點就要衝下田，且差幾公分就要被轎車擦撞，讓他大罵「開車有必要這樣開嗎」。其他網友看了影片後也相當憤怒，直言「根本是謀殺吧」、「駕駛出來道歉」。

▲▼有必要這樣開車？轎車窄路逼近 重機險遭撞進田。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼有必要這樣開車？轎車窄路逼近 重機險遭撞進田。（圖／翻攝自爆料公社）

▲重機騎窄路遇轎車高速斜開逼近，騎士驚險右閃「急煞險跌田裡」。（圖／翻攝自爆料公社）

影片中可以看見，騎士靠右行駛在一條鄉間小路，雖然沒有畫中線但路非常寬，但對向一輛轎車卻不停往左側偏移，甚至直接開到他的正前方，嚇得他立刻停車並把車身緊貼路緣，轎車隨即從他的機車旁呼嘯而過，差幾公分就要撞上，場面相當驚悚。

差一點就要被轎車逼到衝進田，原PO氣到把影片拿到警局檢舉，後來也把影片上傳《爆料公社》投訴，直呼「先生，請問我們騎車的，哪裡惹到你了，開車有必要這樣開嗎」、「我差一點就下農田裡了」。

▲▼有必要這樣開車？轎車窄路逼近 重機險遭撞進田。（圖／翻攝自爆料公社）

▲旁邊明明還有空間，轎車卻不斷往原PO方向靠近。（圖／翻攝自爆料公社）

影片曝光後，吸引超過萬人按讚留言，有人說「車主會衰整年吧，開車這樣想殺人嗎」、「肉搜出來提告，這不叫謀殺，什麼才叫謀殺」、「路這麼大還逼車，根本蓄意的吧」、「太扯了，肉搜出來道歉啊」、「好恐怖呀，還好人沒事」。

原PO事後也補充，「各位網友們，本案已經檢舉審查中，有後續的話會再向各位回報」、「我相信公道自在人心，我不知道車主是故意還不小心，只希望大家開車、騎車能專心，不要因為一時分心，造成他人一輩子遺憾，感謝」。

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