7張圖看懂「奈良美智特展」懶人包！展覽免費入場、禁拍照錄影

▲《奈良美智特展》觀展懶人包。（圖／Facebook「奈良美智特展」）



記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》首度來台，3月12日將於關渡美術館展出，引發大批粉絲期待！由於特展有許多規定，主辦單位雖在先前分享入場須知，今（10）日也特別在臉書粉專貼出簡易版「觀展懶人包」，用7張圖說明相關規定，包括「禁止攝錄影、禁止飲食、A4以上行李禁止入場（須寄放置物櫃）」等。

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▲《奈良美智特展》首度來台，引發粉絲高度期待。（圖／Yoshitomo Nara／取自Facebook「奈良美智特展」）

奈良美智去年在推特「感謝台灣」捐口罩，而總統蔡英文熱絡回應，搭起了友誼橋樑並促成特展來台契機。中華文化總會歷經10個月的聯繫與溝通，主辦奈良美智在台灣的首次特展，3月12日至6月20日於關渡美術館展出，更確定在7月、11月加碼，移師至高雄市立美術館、台南市立美術館展出。其中新作「月光小姐（Miss Moonlight）」更是首度在海外亮相。

▲《奈良美智特展》首度來台，3月於關渡美術館展出。（圖／文總提供）

《奈良美智特展》將為免費入場，不過為尊重智慧財產權，有許多規定，主辦單位除了在先前發表入場須知，如今也在粉絲專頁分享「簡易版觀展懶人包」，用圖文讓粉絲一次看懂相關規範，包括禁止攝錄影、禁止觸摸作品及飲食、禁止嬰兒車進場、A4以上物品必須寄放置物櫃等。

而展覽時間為上午10點至下午5點，每週一及國定假日休館，12歲以下兒童需由成人陪同入場，另外也提供交通資訊，而所有觀展民眾也必須配合防疫相關規範。

▼《奈良美智特展》觀展懶人包。（圖／Facebook「奈良美智特展」）

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