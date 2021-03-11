政院數據揭密！　法人炒房比例高達54.51%

記者陳家祥／台北報導

行政院11日推出房地合一稅2.0，透過延長短期持有的定義來抑制買賣炒作，各界關注的囤房稅則尚未進行討論。內政部也公布住宅所有權登記資料庫的大數據分析，其中，擁4房以上的自然人達8.09萬，法人達1.34萬。進一步細究，民國109年第4季，持有1年內即出售住宅的比例，自然人為9.74%，非不動產及營建工程業法人的短期交易比例則高達54.51%，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。

對於暫不推囤房稅，羅秉成表示，囤房稅的定義跟類型化有難度，打擊炒房效果也恐有限，反而會轉嫁到承租者身上，政府曾試算若4戶以上使用囤房稅，可能受到影響的承租戶達78萬戶之多，這就是殃及無辜。

內政部11日也公布近幾年的住宅所有權登記資料庫大數據分析，針對單一所有權人住宅進行全國總歸戶統計，總結有4個主要訊息。

第一，民國109年底，全國有555.79萬位自然人擁有住宅，其中，擁有4房以上者達8.09萬人，占擁屋自然人的1.46%；合計持有44.1萬戶住宅，占自然人所擁有住宅687.40萬宅的6.42%。內政部指出，自然人擁有多戶住宅的人數、多房者擁有的住宅數量，占全部住宅的比例並不高。

第二，全國有11.24萬個法人擁有46.34萬戶住宅，其中，有1.34萬法人擁有4房以上，占擁屋法人的11.96%，其所持有的房屋數達46.34萬，占法人所擁有住宅的73.55%。內政部指出，法人擁有多戶住宅的人數比例高，囤房現象較為明顯。

第三，民國108年與109年2年內，擁有多房自然人共購買2萬1,792戶住宅，賣出2萬5,408宅，賣屋數量高於購屋數量3,616戶。同期間，非不動產及營建工程業且擁有多戶住宅之法人，合計購買3,661戶住宅，售出1萬3,523宅，售出較購入多出9,862宅，同樣是賣出高於買進，顯示住宅權屬分配朝向較均衡方向調整。

第四，民國109年第4季，持有1年內即出售住宅的比例，自然人為9.74%，非不動產及營建工程業法人的短期交易比例則高達54.51%，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。

多房自然人平均持有5.45宅 多房法人平均持有25.35宅

進一步深入分析可以發現，以所有權人持有宅數觀察，多房自然人有8萬938人，持有44萬1,354戶，自然人單獨持有住宅數，平均持有5.45宅。多房法人有1萬3,442人，34萬815戶，法人單獨持有住宅數，平均持有25.35宅；非不動產及營建工程業擁有多房之法人，平均則持有26.93宅，又較法人整體平均為高，此與金融服務業及保險業持有較多住宅有關。