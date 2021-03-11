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台南後壁蘭花換裝時尚繽紛外衣　成功打出外銷路藍軍全力相挺

▲台南市議會國民黨團，親往台南後壁區烏樹林蘭花園區，為業者打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團，親往台南後壁區烏樹林蘭花園區，為業者打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雅的蘭花產業可以再升級嗎？台南市議會國民黨團親往台南後壁區烏樹林蘭花園區，為大眾揭開蘭花業者創意爆發拚外銷的面紗，議員們人手一盆創意蘭花，以實際採購行動挺本土素雅蘭花，希望市府能全力協助後壁蘭花業者，讓蘭花產業不斷升級，再創春天。

▲台南市議會國民黨團，親往台南後壁區烏樹林蘭花園區，為業者打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年因為新冠疫情停辦國際蘭展，國民黨團副書記長蔡育輝，選民服務前往後壁烏樹林蘭花園區，發現業者創新研發腳步未曾停歇，特別邀集書記長李中岑、王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李鎮國多位議員前往蘭花園區為業者打氣。

▲台南市議會國民黨團，親往台南後壁區烏樹林蘭花園區，為業者打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝指出，位於後壁烏樹林的台灣蘭花生物科技園區，總面積達175公頃，從2005年至今已舉辦10多屆的國際蘭展，蘭花以外銷為主接單金額從8億元突破至今的百億元，台灣國際蘭展成功打響名號，已被譽為世界三大蘭展之一，與東京蘭展齊名，業者李文泰和李佳家父子檔，將品質高端的白色蝴蝶蘭，以噴漆的方式將片片蘭花換上時尚繽紛色彩，成功為台灣闢出一條日本和澳洲高端的外銷之路，真的不簡單。

▲台南市議會國民黨團，親往台南後壁區烏樹林蘭花園區，為業者打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議會國民黨團，親往台南後壁區烏樹林蘭花園區，為業者打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董事長李佳家說，他們的本業是在大陸做營造，他父親年紀大回故鄉台南，原本只是想用大陸賺的錢，種種蘭花以花會友，雖然不以賺錢為出發點，但蝴蝶蘭切花品質非常好，一株白色蘭花可以開出18朵花，所以受到日本和澳洲農業品質檢查相當嚴格國家的青睞，除了種原色蘭花，他們還嘗試為白色蘭花噴上時尚的紫色、大海的藍、富貴的金、嬌羞的粉…，一株株身著時尚優雅的外衣的蝴蝶蘭，瞬間吸引不斷成長的高端客源，去年疫情嚴重，外銷訂單絲毫不受影響還成長，1年能外銷90萬株，今年更能破百萬，所以5千坪的園區已不敷使用，現在又忙著增建3千坪。

▲台南市議會國民黨團，親往台南後壁區烏樹林蘭花園區，為業者打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

書記長李中岑說，年輕人都不太愛花，但她一看到穿著時尚外衣的漂亮蘭花，眼睛為之一亮，跟年輕選民分享大家也稱讚，難怪業者能成功開拓出日本和澳洲的高端客源，黨團以實際行動做蘭花業者後盾，也期望台南市政府能給予業者最大的協助，讓後壁蘭花園區在激烈競爭下仍能成為台灣永遠的驕傲。

兩大明星商品人氣爆棚
 

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