16個台南冷知識！第一家「50嵐、清心」在這　丹丹漢堡竟來自高雄

▲台南國華街。（圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

台南有吃不完的特色美食，還有不少打卡熱點，每到夏天總是充滿觀光客，但大家對於台南的印象都是漁光島、牛肉湯等等，其實還有很多讓人出乎意料的特色。有粉專日前整理出「16個你可能不知道的台南冷知識」，貼文已經將近2000人轉發。

臉書粉專「台南式」先前PO出一張表格，提到16個可能台南在地人都不知道的冷知識，包括台南高速公路長度全台第一、台南牛肉湯來源95%以上是乳牛等等，其中讓人最訝異的就是「五十嵐、清心等飲料店都來自台南」，台南不僅是知名飲料店發源地，小北百貨、光南、寶雅、早安美之城也都來自台南，也難怪是大家公認美食最多的城市。

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▲台南冷知識。（圖／台南式授權提供）



觀光客到台南必吃的丹丹漢堡其實並非來自台南，第一家是開在高雄，但全台最北的丹丹漢堡位於台南麻豆；還有台灣第一所幼稚園是1897年成立的台南共立幼稚園；漁光島過去南北兩端和陸地連在一起，後來才變成安平港的港道，變成島不到15年。

網友留言，「14點很有感，高速公路開了快一個小時離開台南地區」、「北門國小國中在北門，但高中不在北門在佳里」、「是不是忘記茶的魔手也是台南的」、「台南全盛時期有九間糖廠，所以才會這麼甜」、「身為新營人，最近的高鐵是嘉義站XD」。

也有人敲碗，「台南是六都中唯一沒有IKEA的」、「台南也是六都中唯一沒有鼎泰豐」、「也是唯一沒捷運的」。還有許多人提到，台南高鐵站設立的點不太方便，「高鐵站到底是為什麼要蓋在歸仁，蓋在新市不好嗎」、「真的，台南高鐵站真的是遠的要命」。

參考連結：「六都最廢高鐵站！」敗在這1點 在地人也抱怨：寧願搭客運