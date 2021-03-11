　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南文化古都　「行遍府城流金歲月」系列講座歡迎聆聽

▲台南「真花園」見證日治時期時，府城風月文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南「真花園」見證日治時期時，府城風月文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市是文化首都，街頭巷尾俯拾皆是人文歷史，中西區圖書館以日治時期府城風華絕代的流金歲月為發想，規劃「行遍府城流金歲月」系列講座，邀請作家與文史學者，引領市民朋友穿越時空流連於寶美樓、醉仙閣、真花園、台灣咖啡館，感受東洋文明與西式生活碰撞出的迷人火花。

老一輩台南人對於府城「新町」這個地名都不陌生，約為現中西區康樂街、大智街、大仁街、大勇街一帶，日人將酒樓等各種娛樂業集中該處管理。根據日治時期《台灣日日新報》記載，昭和四年曾發生轟動一時的「陳金快與吳皆利」跳河殉情事件，具有「新町遊廓的南華園第一名花」美譽的女主角陳金快，因備受封建禮教束縛，為追求自由戀愛，與尋歡客吳皆利私定終身，相偕跳台南運河殉情，據聞案發後運河沿岸萬頭攅動，民眾瘋狂爭睹一代艷妓遺容，足與法國作家小仲馬筆下的《茶花女》同樣淒美且賺人熱淚。

3月20日首場講座邀請資深作家陳秀琍老師以「西城風月．百年流轉」為題，藉豐富的史料、文學作品與老照片，帶領民眾走進「新町遊廓」裡賓客盈門、夜夜笙歌的各大酒樓，感受市井社會裡的風雅韻味，體會當時風花雪月的特殊文化現象。

▲台南「真花園」見證日治時期時，府城風月文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日治文人有云：「登江山樓，吃臺灣菜，聽藝妲唱曲」，中西區公所表示，不只台北江山樓，台南府城亦是如此。本系列講座還邀請台陽文史硏究學會陳曉怡祕書長、成功大學建築系博士沈孟穎、《台灣藝妲風華》作者邱旭伶，從酒樓的宴飲餚饌、咖啡館摩登史、才貌雙全的藝妲故事等不同面向，分享日治府城那段風華絕代的流金歲月。

中西區圖書館邀請民眾從嶄新面向來感受府城獨特人文魅力，報名網址為(https://ppt.cc/fO4qQx)，詳細活動資訊請搜尋「中西區—府城之心」臉書專頁(https://www.facebook.com/tnwcdo/)。

兩大明星商品人氣爆棚
 

ET快訊
311大地震今昔對比照曝光！　災民親睹殘破屍忍痛重生
快訊／華山人魔性侵分屍還脫產！家屬求償1400萬判決出爐
激戰高中女學生被逼退伍！　教官搬法條嗆：沒規定不能上床
二伯戒喝拿鐵4個月「激瘦6Kg」　公開最新體重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

生鮮水產行違法使用「工業鹽」添加物　南檢提起公訴

台南文化古都　「行遍府城流金歲月」系列講座歡迎聆聽

屏東遊誤入「古道」機車遭叢林「完全吞沒」　G肉警助抗地心引力

高雄女大生「翹腳坐分隔島」狂拍照！騎士擦身飆罵　3人現身了

新北鶯歌第一公墓增建納骨塔　遷葬公告即日起至11月1日

清明防疫！新北19公立納骨塔採總量管制　民政局推線上祭祖

日本311大地震10週年　黃偉哲跟仙台市長互以影片致意

新北坪林農村家政「媽媽味」　用茶續飄香溫暖你的胃

新北市圖療癒系「植感圖書館」　體驗綠色浪漫「樹」說愛情

勞動部推營造業缺工獎勵　最高領10萬8千元

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

生鮮水產行違法使用「工業鹽」添加物　南檢提起公訴

台南文化古都　「行遍府城流金歲月」系列講座歡迎聆聽

屏東遊誤入「古道」機車遭叢林「完全吞沒」　G肉警助抗地心引力

高雄女大生「翹腳坐分隔島」狂拍照！騎士擦身飆罵　3人現身了

新北鶯歌第一公墓增建納骨塔　遷葬公告即日起至11月1日

清明防疫！新北19公立納骨塔採總量管制　民政局推線上祭祖

日本311大地震10週年　黃偉哲跟仙台市長互以影片致意

新北坪林農村家政「媽媽味」　用茶續飄香溫暖你的胃

新北市圖療癒系「植感圖書館」　體驗綠色浪漫「樹」說愛情

勞動部推營造業缺工獎勵　最高領10萬8千元

美國議員提台灣獎學金法案　送官員赴台學習

經長廿年來首度對談台美經貿前景　王美花：5G、AI、電動車深化合作

草莓季倒數！「夢幻草莓手搖飲」懶人包　冰沙、果茶通通要搶喝

終於不用再穿醜雨衣！千元「防水外套」守護你的時尚造型

男子打羽球突倒地命危　警搬AED搶救...軍醫、護理師路過加入

生鮮水產行違法使用「工業鹽」添加物　南檢提起公訴

免斷食也能瘦！她曝「油麵→乾麵」6大神級吃法　一天狂砍300卡

林書豪自信能為NBA球隊帶來貢獻　在G聯盟創下另類生涯新高

鯊魚突然出現腳邊！瘋狂攻擊釣魚男　「一根釣竿」當武器對戰

停產的是「特級紅米酒」！　台酒：民眾常用款正常販售

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

女大生坐分隔島拍照被罵　3人現身

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

屏東遊誤入「古道」機車遭叢林「完全吞沒」

勞動部推營造業缺工獎勵

台南地虎頭埤蓄水豐可供一期作

金包里文教中心興建營運移轉案公告招商

虎尾北港溪堤岸現3公里「黃金廊」超美

311大地震黃偉哲跟仙台市長互以影片致意

嘉縣補助4車行6通用計程車上路

重機騎士綠燈用力催！下秒女友慘摔

更多熱門

相關新聞

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

台南市安平區郡平路、健康三街一棟大樓11樓，傳出1名女子不明原因掛在陽台女兒牆情勢危急，台南市消防局迅速出動消防人車前往搶救，消防局升起雲梯車及在地上鋪設救生氣墊，惟尚未完成時，該女子疑無力支撐而墜樓，當場無生命跡象，台南市警四分局據報查處，初步調查疑似尋短，原因不明。

「橡子共和國」三號店開在台南

「橡子共和國」三號店開在台南

即／台南工地1工人3樓墜落血噴滿地　不治身亡

即／台南工地1工人3樓墜落血噴滿地　不治身亡

台南市議會推出議事體驗營

台南市議會推出議事體驗營

台南黑幫火拚2死！第四分局長等3人全調離

台南黑幫火拚2死！第四分局長等3人全調離

關鍵字：

台南文化古都流金歲月

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

江宏傑公司華研怒提9點反擊：太可惡

福原愛出遊高帥男起底！

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面