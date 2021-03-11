台南文化古都　「行遍府城流金歲月」系列講座歡迎聆聽

▲台南「真花園」見證日治時期時，府城風月文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市是文化首都，街頭巷尾俯拾皆是人文歷史，中西區圖書館以日治時期府城風華絕代的流金歲月為發想，規劃「行遍府城流金歲月」系列講座，邀請作家與文史學者，引領市民朋友穿越時空流連於寶美樓、醉仙閣、真花園、台灣咖啡館，感受東洋文明與西式生活碰撞出的迷人火花。

老一輩台南人對於府城「新町」這個地名都不陌生，約為現中西區康樂街、大智街、大仁街、大勇街一帶，日人將酒樓等各種娛樂業集中該處管理。根據日治時期《台灣日日新報》記載，昭和四年曾發生轟動一時的「陳金快與吳皆利」跳河殉情事件，具有「新町遊廓的南華園第一名花」美譽的女主角陳金快，因備受封建禮教束縛，為追求自由戀愛，與尋歡客吳皆利私定終身，相偕跳台南運河殉情，據聞案發後運河沿岸萬頭攅動，民眾瘋狂爭睹一代艷妓遺容，足與法國作家小仲馬筆下的《茶花女》同樣淒美且賺人熱淚。

3月20日首場講座邀請資深作家陳秀琍老師以「西城風月．百年流轉」為題，藉豐富的史料、文學作品與老照片，帶領民眾走進「新町遊廓」裡賓客盈門、夜夜笙歌的各大酒樓，感受市井社會裡的風雅韻味，體會當時風花雪月的特殊文化現象。

日治文人有云：「登江山樓，吃臺灣菜，聽藝妲唱曲」，中西區公所表示，不只台北江山樓，台南府城亦是如此。本系列講座還邀請台陽文史硏究學會陳曉怡祕書長、成功大學建築系博士沈孟穎、《台灣藝妲風華》作者邱旭伶，從酒樓的宴飲餚饌、咖啡館摩登史、才貌雙全的藝妲故事等不同面向，分享日治府城那段風華絕代的流金歲月。

中西區圖書館邀請民眾從嶄新面向來感受府城獨特人文魅力，報名網址為(https://ppt.cc/fO4qQx)，詳細活動資訊請搜尋「中西區—府城之心」臉書專頁(https://www.facebook.com/tnwcdo/)。

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